Com 38 anos, Colleoni conta já no currículo com uma estrela Michelin, conquistada pelo trabalho desenvolvido no restaurante San Martino, em Treviglio, na região da Lombardia, no norte da Itália. Em Portugal, a colaboração com o Grupo PBH já está em curso com o desenho da nova carta do restaurante Tasca da Memória, inserido no Wine & Books Lisboa.

Depois de crescer no restaurante familiar San Martino - então nas mãos do seu pai, também chef -, Vittorio aprimorou as técnicas culinárias ao serviço de cozinhas no panorama gastronómico, com destaque para passagens nos restaurantes Martín Berasategui (três estrelas Michelin, localizado em Lasarte-Oria, no País Basco) e El Celler de Can Roca (três estrelas Michelin, em Girona, na Catalunha). O percurso de Vittorio Colleoni passou também pelos Estados Unidos, onde trabalhou no restaurante Alinea (três estrelas Michelin, em Chicago) e no Eleven Madison Park (três estrelas, em Nova Iorque).

De regresso a Itália, Vittorio assumiu e elevou o nível do restaurante familiar San Martino e conquistou uma estrela Michelin, em 2013. Distinguiu-se pela aposta em pratos de peixe, mas não descurando os pratos favoritos clássicos herdados do seu pai. O projeto seguinte passou pela abertura do Marelet - Locanda e Osteria Contemporanea, um espaço próprio, mais versátil, localizado também na cidade de Treviglio.

créditos: Grupo PBH

Vittorio Colleoni propõe-se agora a reinventar o conceito de ‘tasca’ num hotel cinco estrelas, elevando ainda mais o nível do Tasca da Memória para uma experiência de fine dining, surpreendendo e oferecendo a todos os clientes uma descoberta gastronómica única.

“Nasci literalmente numa cozinha: o meu avô e o meu pai eram ambos cozinheiros, e eu brincava em miúdo na cozinha do nosso restaurante de família. Posso dizer que a paixão pela gastronomia já nasceu dentro de mim e aceitei, sem hesitar, o desafio que o Grupo PBH me lançou porque acredito que Portugal é um terreno muito fértil para o meu estilo de cozinha. Sou alguém que dá total primazia à origem e frescura dos ingredientes, alguém que acredita que o respeito por cada ingrediente, durante todo o processo de confeção, é fundamental para extrair os melhores aromas e sabores”, afirma Vittorio Colleoni.

“Quero afastar-me da definição de ‘chef tradicional italiano’. Sou sobretudo uma pessoa que gosta de inovar e adaptar-se aos melhores ingredientes locais. No Tasca da Memória vamos dar prioridade a produtos que dizem muito aos portugueses, como o bacalhau ou o polvo. Mas também aos legumes, que privilegio na minha cozinha, especialmente nesta época do ano. Vamos reinventar o conceito de ‘tasca’, oferecendo uma experiência fine dining num ambiente acolhedor, descontraído, e propício à partilha”, conclui Vittorio Colleoni.

O restaurante Tasca da Memória, com projeto de decoração e design de interiores da autoria da arquiteta Joana Saraiva, está localizado na Travessa da Memória 62, na Ajuda, junto a Belém, em Lisboa, e está aberto diariamente, de segunda a domingo, ao público em geral. O espaço conta ainda com uma esplanada e serviço de bar.

A colaboração do chef Vittorio Colleoni estender-se-á brevemente a outras unidades do Grupo PBH, bem como ao desenvolvimento de novos projetos.