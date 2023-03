No decorrer dos jantares, a 29 de março em Lisboa e no dia seguinte no Porto, Alessio Bellamolli dará uma breve explicação sobre cada um dos vinhos selecionados. Dentro das escolhas destacam-se o Ca’del Moro la Collina dei Ciliegi, um vinho branco muito discreto, que revela os seus aromas na prova de boca, onde se mostra mineral, seco e com uma boa aptidão gastronómica, perfeito para acompanhar os pratos mais leves da carta. Já o Camponi IGT La Collina dei Ciliegi é um vinho tinto leve que acompanha na perfeição os enchidos italianos e o Formiga IGT Valpolicella Superiore LA Collina dei Ciliegi, um vinho intenso e estruturado, que resulta na perfeição com pratos mais elaborados.

O Obicà, chegou a Portugal em 2021 no Porto, e a Lisboa em outubro de 2022. Obicà, ou “Aqui está” em napolitano, oferece uma carta focada em produtos certificados italianos provenientes de zonas com designação de origem protegida, proporcionando uma experiência de degustação de pratos e produtos típicos das regiões de Genova, Padua, Florença, Puglia e Campana.

As reservas para os jantares de 29 e 30 de março podem fazer-se pelos telefones 910 407 706 (Lisboa) e 911 062 121 (Porto). O Obicà Lisboa localiza-se na Rua da Escola Politécnica n.º 90 e no Porto na Rua da Picaria, n.º 10.