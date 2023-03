O almoço no restaurante Kampo é a oportunidade para valorizar a Gamba-da-Madeira, um produto presente nos mares do arquipélago, capturado apenas entre outubro e março, por um nicho de pesca artesanal, e de forma controlada, para garantir a sua sustentabilidade. De grande qualidade, mas ainda pouco conhecida, os dois chefs vão trabalhar este produto exclusivo da Madeira, e dar a conhecer o seu sabor e textura. Esta é mais um evento do chef Júlio Pereira, no âmbito do projeto “12 chefs 12 meses” que visa valorizar produtos típicos da região, bem como outros muitas vezes esquecidos e que formam parte da riqueza do património gastronómico da Madeira.

“Queremos que estes eventos promovam e valorizem o território madeirense, a qualidade do que aqui encontramos, e que consolidam a Madeira enquanto destino turístico gastronómico. Ao longo do ano, trazemos todos os meses ao Kampo um chef convidado, que partilhar a nossa ‘cozinha embaixadora’ trabalhando produtos endógenos, e proporcionando experiências únicas. Este é um convite que fazemos não só aos madeirenses, mas a todos os que nos visitam e procuram conhecer as ilhas na sua autenticidade”, explica Júlio Pereira, chef e proprietário do Kampo.

O convite ao chef Diogo Rocha resulta, não só do do seu trabalho no restaurante Mesa de Lemos, reconhecido com uma estrela Michelin e também de uma estrela Verde, mas também do seu empenho na defesa dos produtos portugueses e da sustentabilidade na cozinha. Situado em Viseu, o restaurante tem por base uma gastronomia centrada nos sabores nacionais e da época, muitos deles da própria Quinta de Lemos, onde o restaurante está inserido, como o azeite, os vinhos Quinta de Lemos e os produtos da horta.

Diogo Rocha. créditos: Mesa de Lemos

“Gosto de combinar a criatividade com a técnica, mantendo os produtos no seu estado mais puro e natural, e levá-los à mesa com os sabores genuínos. Na ementa do Mesa de Lemos temos não só os sabores e os produtos da região centro, mas também os melhores ingredientes de todo o país, defendendo sempre a portugalidade e a nossa cultura gastronómica”, comenta Diogo Rocha, acrescentando: “Por isso, foi com enorme satisfação que aceitei este convite para cozinhar ao lado do Júlio Pereira, colega que admiro pelo enorme trabalho que tem feito na valorização da Região da Madeira, e que me permitirá descobrir um pouco mais sobre este produto único que é a Gamba-da-Madeira”.

Além da visita ao arquipélago, os dois chefs irão dedicar uma manhã à pesca deste camarão, lado a lado com os pescadores, vivendo a arte piscatória artesanal da Madeira, seguida de visitas ao produtor de bolos de mel Chábom e à Madeira Wine Company, num périplo pelos produtores e ícones regionais.

O almoço do dia 25 de março terá início pelas 13h00, apresentando um menu de degustação composto por sete momentos. O menu tem um custo de 65 euros por pessoa, com harmonização vínica incluída, composta por três vinhos da Quinta de Lemos: Quinta de Lemos Gégé Espumante Rosé, Quinta de Lemos Chef Júlio Pereira, da ‘Chefs Collection’, e Quinta de Lemos Touriga Nacional.

As reservas fazem-se pelo telefone 924 438 080 ou e-mail info@kampo.pt