O Tarouca Gastrobar, em Ansião, renovou a imagem, o espaço e a ementa. Num espaço composto por três salas e esplanada, a casa oferece um cardápio de hambúrgueres artesanais com variadíssimas opções, saladas, tapas, petiscos e tostas.

A nova sala com ambiente de lounge, privado e acolhedor, convida a relaxar e a desfrutar de um vinho, um gin ou um cocktail até às duas da manhã. A ementa conta com novidades como um rodízio de tapas e serviço de take-away ou delivery de pequenos almoços.

Tarouca Gastrobar Avenida Dr. Vítor Faveiro, n.º2, Ansião Contactos: tel. 964 241 671; e-mail taroucatapasbar@gmail.com

A nova imagem e decoração tem a assinatura do Gabinete de Design Mau Maria e Bruno Dias Arquitetura e “representa o espírito gastronómico e cultural que se pretende viver e envolver quem visita esta casa. Pegando no conceito do taralhouco numa mistura cromática e descontraída atrai boa energia”, informa a equipa do Taroca Gastrobar.