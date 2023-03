Após uma noite repleta de performances, o Maxime, o icónico espaço na Praça da Alegria, aposta num exclusivo para os amantes de pequenos-almoços a horas tardias, entre as 12h30 e as 16h30.

O ‘’Sunday Slow Breakfast’’ oferece uma experiência que combina as melodias do slow com diferentes texturas e aromas. Sabores que podem ser apreciados no buffet Mode ON, que inclui pastelaria, panquecas caseiras, queijos e ovos, entre muitos outros pratos, ou no Have It All, com receitas especiais desde panquecas com maçã caramelizada e creme de limão ao Torricado com gorgonzola e compota de cebola, que podem ser acompanhados por um Bloody Mary ou uma Mimosa.

O buffet conta com um preço a partir de 25 euros por pessoa.