"O novo Palaphita que nasce com as flores apresenta muitas novidades, entre cardápio, bebidas, espetáculos e atmosfera. Estamos a investir muito para melhorar ainda mais a experiência do nosso público", explica o proprietário Mario de Andrade.

Um investimento que começa na nova ementa deste espaço sediado em Cascais. Os pratos assinados pela chef Natacha Fink enaltecem os ingredientes nativos da Amazónia e fazem uma fusão com iguarias portuguesas.

De entrada, o Palaphita recebe a primavera como Tapi (dados de tapioca hidratada e temperada com queijo, servidos com mel picante), Pica pau de camarão (camarões salteados em azeite e alho, acompanhados de batatas coradas, maionese de manjericão e compota de abacaxi), Crocante de bacalhau (bolinho de arroz com bacalhau, natas e queijo fundido da Serra da Estrela, servido com chutney amazónico), Arrombado (Queijo tipo camembert derretido com cebolas caramelizadas e crocante de castanhas brasileiras), Pica pau de lombo (lombo bovino picado na faca, salteado em azeite de ervas e finalizado com vinho branco, aceto balsâmico, molho inglês, mostarda e laranja, acompanha cogumelos, batatas, pickles artesanal de cebola roxa com açaí, maionese de castanhas brasileiras e pães).

Entre os pratos principais, a estrela da ementa de primavera é o Caril do pala (vegetariano ou de camarão, com especiarias do oriente e da Amazónia, leite de coco, farofinha crocante, arroz basmati, cebola caramelizada e lascas de coco). Duas novas sandes também chegam. O Prego de porco (leitão assado e desfiado temperado com paio, pimentos, cebola e alho francês, compota de ananás, maionese de castanha da Amazónia, cebola crocante e folhosos da nossa horta no bolo de caco) e o Hot dog de camarão (camarões salteados no pesto, maionese de manjericão, pickles de cebola roxa com açaí, folhosos da horta, relish de tomate, chutney amazónico e flocos crocantes de cebola no pão careca)

"Nesta primavera vamos dar espaço aos produtos da estação, como o ananás dos Açores e os citrinos do Algarve. Com o regresso do sol e do calor, aumentamos a oferta dos petiscos e investiremos em pratos frios perfeitos para acompanhar os copos. Os produtos amazónicos como o cupuaçu, a graviola, o cajá, o açaí, a castanha e a tapioca seguem tendo protagonismo e dialogando com os produtos portugueses de alta qualidade", explicou a chef Natacha Fink.

Palaphita Bosque da Casa da Guia, Avenida Nossa Senhora do Cabo, n.º 101, Cascais Contactos: tel. 21 135 1402

Para comemorar a chegada das flores, o Palaphita elegeu duas bebidas como os seus drinks da estação. O primeiro é o FinkBull, criado junto com o atleta Lucas Fink, bicampeão mundial de skimboard e atleta Palaphita. A bebida leva vodka, morango, limão, hortelã e Red Bull. A outra bebida da primavera é a Caipirinha de caju. O caju é uma fruta que chegou ao Brasil (e Ásia) pelas mãos dos navegantes portugueses e é uma grande fonte de vitaminas C e E, Selênio e Ómega 3.

Nas sextas-feiras floridas da primavera haverá o Happy Hour do Palaphita. Das 17h30 às 18h30 quem pedir uma imperial ganha outra de presente. A música fica por conta da DJ Mari Benting, em parceria com a Mufyn Music.