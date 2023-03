Maria Escandalosa chegou a Lisboa para uma homenagem ao feminino

Logo à entrada do Maria Escandalosa, percebe-se que a experiência será embalada por uma viagem pelo luxo e glamour como se estivéssemos em uma apresentação de teatro de revista. A decoração traz uma luz baixa; velas; mobiliário com peças de antiquário, como um canapé e uma mesa de 1800. A equipa desfila pelo salão trajado para uma noite de gala e, no final de semana, por exemplo, usam desde vestido de paetê pink a calças pretas conjugadas com um body brilhante. Nas paredes, fotos de Nina Simone, Edith Piaf, Josephine Baker, Frida Kahlo, Lady Di e Audrey Hepburn, mulheres que exaltam a força feminina. No meio delas, está a imagem da empresária Carolina Antony. A chef brasileira mudou-se para Portugal em 2018, quando o marido, o ator Marcello Antony, veio atuar na novela “Valor da vida”, da TVI. No Brasil, o casal comanda Yámã! Burger Vibration e Yámã! Rio Bar, casas com hambúrgueres premiados.

Marcelo e Carolina Antony, proprietários do Maria Escandalosa. The Group Artcom

"A Maria Escandalosa é um lugar único e com muita história para contar. No espaço, tem muito peso a representação feminina, a força da mulher e sua garra, o glamour e a beleza. Para mim, tudo está por trás da história que vamos contar e da decoração. E, consequentemente, vêm o serviço, os pratos e os cocktails. Não queremos um ambiente temático, mas um lugar calmo e tranquilo onde as pessoas possam ter uma experiência”, diz Carolina que tem como sócio nesta empreitada João Fedorowicz.

The Group Artcom

Ao sentar-se à mesa, o cliente recebe “a revista mais picante”. A ementa simula o programa de uma peça de teatro, onde lê-se: “O sagrado e o profano apresentam: Maria Escandalosa em O amor de Afrodite”. Os pratos são divididos por atos. O primeiro traz as entradas apetitosas como a Coxia escandalosa (10 euros), que carrega no nome uma brincadeira com as palavras coxa e coxia, local onde o elenco aguarda a sua entrada em cena. O prato é uma coxa com recheio de costela em cama de compota de maçã picante. Chama a atenção a recriação da chef para o clássico cocktail de camarão. No Maria Escandalosa, ele é batizado de Camarões Leloir (17 euros), uma referência a Luis Leloir, químico e criador do molho de Golf, mas aqui o molho rosé abre espaço para um sofisticado creme de leite de coco, tomate assado e queijo amanteigado.

The Group Artcom

No segundo ato, destaque para o prato “O que a baiana tem?” (22 euros), uma versão da moqueca, feita com camarão em creme de leite de coco e champanhe e finalizada com lâminas de coco aromatizadas no dendê. Para os amantes de carne, recomenda-se o Tornedor au poivre com petit pois à la française (32 euros), um stake alto acompanhado de salada quente de ervilhas aromatizada com bacon. Outro destaque é um prato que leva o nome da chef: Risoto da Carola (18 euros), com lascas de bacalhau e finalizado com pesto de coentros.Também não podia ficar de fora da ementa, os hambúrgueres da Yámã! Burger Vibration, que são os favoritos de Marcello Antony. Uma das opções, o Yámã Burguer (18 euros), é um hambúrguer servido em pão brioche, secret blend de 180 g, chutney de manga, jerk sauce e finalizado com queijo emmental maçaricado e rúcula.

O terceiro ato é doce. O Creme de mamão papaia (7 euros), sobremesa que já foi um hit nos restaurantes brasileiros, agora ganha ares modernos aos ser regado com licor de cassis e finalizado com crispy de framboesa. De comer e perder-se é o Pain perdù, rabanada crocante com sorvete de whisky, areia de amendoim picante, finalizado com folhas de erva-doce.

Maria Escandalosa Rua da Misericórdia, n.º 118, Lisboa Contactos: tel. 213 461 190

Para um espetáculo harmonizado, convém passear pelas ementas de cocktails. Os clássicos estão na carta dedicada ao sagrado, com Old fashioned, Manhattan, aqui finalizado com cerejas marrasquinas, e Cosmopolitan. Já os cocktails autorais da casa estão no menu profano em criações que vão desde o ousado Pornstar martini, com vodka de baunilha, syrup de maracujá e champanhe; até o Sidecar, uma mistura de conhaque, Triple sec e rebordo de açúcar.