A tradicional bebida japonesa preparada a partir da fermentação do arroz vai estar em destaque todo o mês de fevereiro no Nozomi Sushi Bar. Quarta-feira é aquele dia morno da semana, com uma ligeira sensação desta ainda agora ter começado e com o fim de semana ainda distante. No Nozomi, a quarta-feira vai ganhar outro significado com o restaurante, estrategicamente localizado junto ao Lx Factory, em Alcântara, e gerido pela empresária Laíza Lavinia a lançar o "Open Saké". O mesmo é dizer com a oferta ilimitada da bebida durante as noites daquele dia da semana.

“A ideia é oferecer uma experiência completa ao unir a culinária japonesa, muito apreciada pelo público deste espaço, com a tradição oriental aliada à criatividade do chef num especial ‘Menu Premium Degustação’ (35 euros). O saké, para companhar, é oferta e pode encher o copo à vontade”, informa a equipa do Nozomi Sushi Bar.

Nozomi Sushi Bar Rua Luís de Camões, n.º 86, Alcântara, Lisboa Contactos: tel. 216 036 599/932 379 114

Sugestões como o Ceviche, Tempura, Tama Nozomi, Carpaccio Saké, Hot Roll, varios Sashimis e Sushis fazem parte desta viagem gastronómica, que vai contar também com surpresas especialmente preparadas pelo chef nas noites de quarta-feira.