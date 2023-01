No Porto, há uma espécie de cantina vegetariana com comida do mundo

Depois da abertura do restaurante vegetariano Espécie, na Rua da Picaria, Marta Almendra avança com uma nova iniciativa, também esta no centro da cidade - o Outra Espécie - mais concretamente, junto ao Jardim da Cordoaria. À semelhança do irmão mais velho, o Outra Espécie assenta num registo de petiscos de partilha, mas mais leves e disponíveis o dia todo. “A ideia é que qualquer pessoa, vegetariana ou não, possa visitar-nos durante o dia e, mediante o seu apetite, sentar-se à mesa e aventurar-se numa experiência saborosa, com um ou mais pratos. No fundo, trata-se de uma cantina vegetariana, um espaço aberto e descomprometido mas que convida a uma visita inesperada que acaba por se refletir numa agradável surpresa”, refere Marta Almendra.

Arroz frito de espargos, edamame e shiitake com ovo. The Foodies Club 2020

A criatividade da carta esteve, uma vez mais, a cargo do chef João Pupo Lameiras que construiu uma ementa vegetariana completamente diferente do restaurante-mãe (Espécie), em que mais de metade é vegana. A inspiração mantém-se fiel à gastronomia do mundo. “A cozinha vegetariana continua a ser uma tendência de mercado, mas acreditamos que somos especiais pela ementa que oferecemos, uma variedade grande de opções gulosas para saborear. Acreditamos que este é um conceito interessante para vegetarianos e não vegetarianos, no fundo para todos aqueles que apreciam uma experiência diferenciada e que estejam recetivos a novas aventuras à mesa”, acrescenta Marta Almendra.

Tarte de manteiga de amendoim. The Foodies Club 2020

Excetuando as sobremesas, a ementa não estabelece divisões entre entradas e pratos, todavia há doses mais pequenas e outras mais generosas. A ideia pode ser optar por um ou dois pratos se sozinho ou se a visita for mais breve ou, então, selecionar três ou quatro pratos para partilhar e saborear sem pressa.

Nas doses mais pequenas, o destaque vai para a Sopa gratinada de cebola e alho-francês (6 euros), com brie e tomilho; “Tofummus” (5,5 euros), com salada de tomates cereja, ervas e tortilha; Beterraba assada com especiarias e iogurte grego (5 euros) e que acompanha com granola salgada e hortelã.

Outra Espécie Campo dos Mártires da Pátria, n.º 38 41, Porto Contactos: tel. 964 249 974.

Nas doses mais compostas, entre outras sugestões, a carta apresenta Katsu sando de beringela (9,5 euros), com couve, veganese de alho e molho tonkatsu; Sanduiche de “grilled cheese” (10 euros), com cheddar e abacate, cebola, tomate seco, espinafres e molho de pimenta preta; Baos ao vapor de shiitake (9 euros), com soja crocante, hoisin de tâmara e pepino e Arroz frito de espargos, edamame e shiitake com ovo (10,5 euros) que inclui chili crisp e ervas frescas.

Para acabar em doce, há Creme de horchata queimado (4,5 euros), de amêndoa, especiarias e pistácio; Tarte de manteiga de amendoim (4,5 euros), com coco, Oreo e doce de framboesa e, para os mais gulosos, Bolo de chocolate húmido (4,5 euros) e Churros com doce de leite (4,5 euros).