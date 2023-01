Marlene Vieira apresenta o segundo jantar, “Inverno”, no dia 1 de fevereiro, dando seguimento à série de jantares sazonais que destacam as quatro estações do ano e o os produtos da época, no seu espaço lisboeta de alta cozinha, o restaurante Marlene.

Esta celebração dos produtos nacionais e a sazonalidade contará com três chefs nacionais do Norte do país, reconhecidos com uma estrela Michelin: do Minho, António Loureiro, d’A Cozinha, e, do Porto, Ricardo Costa, do The Yeatman, e Julien Montbabut, do Le Monument que, com a chef Marlene, irão trabalhar os destaques da época e criar um menu que homenageia a diversidade e a essência da gastronomia portuguesa.

O menu de degustação conta com 12 momentos, no qual António Loureiro irá trabalhar a lampreia (típica do Norte do país e apenas disponível nesta altura do ano), Ricardo Costa o leitão e o atum e Julien Montbabut a truta e o javali, com Marlene a cargo do salmonete e de um dos seus pratos preferidos, a cabidela, bem como das sobremesas.

créditos: Manuel Manso

“Recebo, mais uma vez e com muito orgulho, na minha ‘casa’, três amigos e colegas de profissão que partilham a paixão pela nossa gastronomia e o respeito pelos produtos sazonais, que nos permitem desenvolver um trabalho que eleva a excelência e a diversidade do que de melhor se produz em Portugal. O inverno em Portugal tem sabor e características muito especificas, em cada região, que vamos tentar refletir neste menu”, afirma Marlene Vieira. “É essencial trabalhar os produtos nas suas épocas, altura em que se encontram com qualidade e sabor máximos, tornando-se realmente diferenciador e mais sustentável”, reforça a chef.

A harmonização vínica do evento conta com referências de quatro parceiros nacionais: Real Companhia Velha, com o Espumante Real Companhia Velha bruto e o tinto Carvalhas Tinta Francisca 2017, da Kranemann Wine Estates, com os vinhos Quinta do Convento branco 2021 e Quinta do Convento branco 1999, da Quinta do Vallado, com o Quinta do Vallado Vinha da Coroa tinto, em Magnum, e da Quinta da Devesa com o vinho Quinta da Devesa Porto Branco +50 anos.

As reservas podem ser feitas através do site, e-mail marlene@marlene.pt ou pelo telefone 912 626 761. O jantar que se inicia entre as 19h00 e as 20h30 tem um custo de 180 euros por pessoa, incluindo harmonização vínica, a cargo da sommelier Gabriela Marques.

Marlene Vieira irá prosseguir com o ciclo de jantares para as próximas estações.