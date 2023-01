“Esta sala é dedicada ao Fogo, onde os legumes e a carne são cozinhados sobretudo em lume do carvão. Os alimentos são biológicos e trabalhados de forma a terem a menor intervenção possível, servindo-os sobretudo grelhados”, explica o chef Vítor Sobral.

Um dos pilares da cozinha do chef Vítor Sobral é o aproveitamento de todos os cortes do animal, o que faz com que aqui sejam servidas também as partes menos nobres, como as miudezas bovinas, caprinas ou suínas, tutano, língua de vaca, molejas, fígado de porco ou rins de borrego, a par das mais distintas como uma costeleta vitelão dos Açores, uma perna de borrego ou uma carne maturada, a lembrar a oferta do anterior Talho da Esquina.

Com equipas de cozinha e de sala independentes do espaço em baixo, a nova sala faz aumentar o desafio proposto a Vítor Sobral, de dinamizar este antigo edifício da lota de Cascais, tão carismático para a cultura da vila. “A oferta é total. Na Lota da Esquina, o cliente pode optar pela frescura do peixe ou viver uma experiência completamente diferente no piso superior com um prato de carne servido numa atmosfera mais ‘quente’ e exótica. No fundo, são dois restaurantes a funcionar num só edifício, onde o cliente pode ainda completar a noite com uma bebida no bar e ficar para dançar”, comenta o chef.

Em ambas as salas, as refeições podem ser harmonizadas com sugestões maioritariamente de vinhos portugueses, onde pode ser encontrada uma grande seleção de vinhos biológicos.

Cogumelos gratinados.

Ao todo, o edifício contempla cerca de 2000 metros quadrados, com aproximadamente 400 lugares, divididos por duas salas de restaurantes, uma esplanada e dois bares (um deles com uma área para dançar). Em cada um está representado um elemento da natureza, com a Água a simbolizar o restaurante de peixe, o Fogo a carne, o Ar o segundo bar e a esplanada e a Terra o bar principal, num tributo às várias nacionalidades que convivem na vila de Cascais.

A nova sala Fogo está aberta durante a semana ao jantar, de terça a domingo, e ao fim de semana ao almoço e jantar. Localizada ao lado do bar Terra, onde as noites são animadas com Dj ou música ao vivo, este é também o espaço ideal para a realização de eventos, a qualquer hora e dia da semana. Ao ser num piso diferente, oferece privacidade num ambiente espaçoso e acolhedor, propício para receções ou festas privadas, sejam de âmbito pessoal ou corporativo. O restaurante disponibiliza quatro Menus de Grupo (mínimo de dez pessoas), com preços a partir dos 45 euros por pessoa, que podem ser complementados com opções de Bar Aberto. A sala tem capacidade para 120 lugares sentados, com a possibilidade de instalação de tela, projetor e sistema de som.

Largo Mestre Henriques Anjos, n.º 58b – Edifício Lota da Esquina, Cascais Contactos: tel. 934 063 093

Com 55 anos e 36 de experiência como cozinheiro, Vítor Sobral gere, a par da Lota da Esquina, os espaços Tasca da Esquina, Taberna da Esquina, Pão da Esquina e o seu projeto no Brasil, a Tasca da Esquina em São Paulo.