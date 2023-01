Os novos pratos dos restaurantes Pasta Non Basta são comfort food italiana

Nos Antipasti dos Pasta Non Basta, entra em carta uma dupla: a Burrata con pesto (14 euros), que junta a cremosidade da burrata ao pesto de pistácio caseiro e à salada de tomate assado, e as Polpette al Sugo (9,5 euros), as almôndegas caseiras com molho de tomate e parmesão. Já nas saladas, entra em cena a Insalata di salmone (15,9 euros), com coração de alface, ricotta temperada, salmão fumado, laranja, pistácio e pickles de malagueta.

Para quem procura uma alternativa aos Antipasti, as novas Buchas prometem oferecer concorrência. À escolha encontra o Brioche de Porchetta (11,5 euros), recheado com porchetta caseira, tomate, rúcula e stracciatella, e o Brioche de vegetais (9,5 euros), com vegetais grelhados, pesto de pistácio e stracciatella.

créditos: Pasta Non Basta

Numa altura em que o tempo mais frio pede pratos de conforto, entram na carta cinco Primi que são um aconchego para o estômago. É o caso dos Gnocchi com salsiccia e funghi (15 euros), esticados à mão e envoltos num molho de parmesão com ervas frescas, salsicha caseira e cogumelos, ou do Risotto di zucca e pecorino di grotta (14 euros), com puré de abóbora, pecorino toscano, laranja e amêndoas torradas.

Ainda nos Primi, outras das novas opções são os Ravioli al prosciutto e parmigiano (14,5 euros), massa recheada com presunto e mortadela com molho de parmesão, o Linguini nero di sépia e gamberi (16,5 euros), com bisque de camarão, tomate cherry, pickles de malagueta e salsa, e a Penne al pesto e gamberi (16 euros), que junta camarão salteado, pesto de pistácio, tomate cherry e stracciatella.

créditos: Pasta Non Basta

Para os apreciadores das pizzas Non Basta, finas e estaladiças e com massa preparada a partir das farinhas de moleiro Paulino Horta, há também notícias. Na carta há duas novas entradas: a Don Corleone (14,5 euros), com molho de tomate, scamorza fumada, salsicha fresca caseira e grelos salteados, e a Calzone al prosciutto cotto e pesto (15 euros), com mozzarella fiordilatte, fiambre e pesto de pistácio.

Pasta Non Basta Avenidas Novas Av. Elias Garcia, n.º 180B, Lisboa Contacto: tel. 217 979 214 Alvalade Rua Marquesa de Alorna, n.º 17B, Lisboa Contacto: tel. 215 846 772

Se o tempo não der para uma refeição completa, os restaurantes Pasta Non Basta convidam a um copo de final de tarde ou para um Por de Aperol. De segunda a sexta-feira, quem pedir um Aperol Spritz (7 euros) entre as 17h00 e as 19h00 pode desfrutar gratuitamente de uma focaccia.

Localizados nos bairros das Avenidas Novas e de Alvalade, os dois espaços Pasta Non Basta estão abertos em horário ininterrupto todos os dias da semana.