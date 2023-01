Antes do jantar a 26 de janeiro há uma prova de cervejas para os aficionados da bebida, ou apenas para quem desejar conhecer mais sobre este universo, bem como aprender a fazer os pairings perfeitos. A prova fará parte de um workshop que começa às 18h00 e será dirigido por Nicolas Billard, cofundador da cerveja Vadia, pioneira no mercado da cerveja artesanal em Portugal.

A isto, seguir-se-á o jantar de degustação de cinco momentos, em que Alexandre Silva recorrerá ao melhor que a zona costeira fornece, como tem feito desde a abertura do hotel, em Junho de 2022. Do mar à terra, incluindo hortícolas e frutas da região do Oeste, o cozinheiro casará as suas criações com diferentes cervejas Vadia. O jantar começa às 19h00.

Este é o primeiro de vários jantares que o cozinheiro levará a cabo no restaurante da Ericeira e que casará diferentes bebidas com as suas criações gastronómicas. Na calha estão já noites de workshops, provas e jantar com vários parceiros nacionais de vinhos, cocktails, ou mesmo chás, a serem anunciados em breve.

A participação no workshop terá o valor de 30 euros e o jantar de 80 euros. As reservas devem ser feitas para o e-mail reservas@immerso.pt ou pelo telefone 261 104 420.