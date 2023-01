As receitas prontas e pré-feitas de seis chefs portugueses chegam agora a nossas casas

A Chefs à Mesa inaugurou, recentemente, uma loja em Lisboa (junto a Entrecampos, Rua Sanches Coelho, 4C), que oferece pratos de alguns dos mais conceituados chefs portugueses. Para take away ou entrega em casa, é possível optar por um leque de receitas prontas ou pré-preparadas, uma seleção das criações dos chefs Bertílio Gomes, Miguel Castro e Silva, Paulo Morais, Vítor Adão e Vítor Sobra. A par da oferta de cozinha de autor, a Chefs à Mesa dispõe ainda de uma solução para veganos e vegetarianos, da equipa Asoka, pelo chef Luccas Paixão, com opções plant-based.

A Chefs à Mesa apresenta um conceito que permite desfrutar de uma refeição com “seis chefs à mesa”, podendo reunir as diferentes propostas - entradas, pratos e sobremesas de cozinhas distintas – num mesmo momento. Cada chef tem na loja uma mostra dos seus pratos mais icónicos, ou outras opções mais práticas, e ainda uma série de preparados que muito vão ajudar na hora de cozinhar. Ultracongelados ou em vácuo, desde receitas prontas, a caldos e bases para finalizar o prato em casa.

Arroz de pato da autoria do chef Vítor Sobral. créditos: Chefs à Mesa

Unagi Don (Paulo Morais), Canja de lingueirão à Taberna (Bertílio Gomes) e Bochecha de porco preto em vinho do Porto (Vítor Sobral), Corvina, molho de anis e batata kennebec (Vítor Adão), e Rolo Mediterrânico (Luccas Paixão), são apenas algumas das sugestões disponíveis na Chefs à Mesa.

As embalagens vêm acompanhadas com informações sobre a conservação, validade, conceito, bem como o modo de preparação, com instruções para seguir em casa, de maneira a garantir que a qualidade e os sabores da receita se mantêm fiéis aos que são provados nos restaurantes dos chefs. A par disto, vêm ainda indicados o número de porções, os ingredientes, a informação nutricional e sobre os alergénios. Todas estas indicações podem também ser consultadas na loja online.

Prato apresentado pelo chef Bertílio Gomes. créditos: Chefs à Mesa

A loja conta ainda com uma oferta complementar de mercearias – recomendada pelos chefs -, com frescos, conservas, molhos, condimentos, compotas, chutneys, queijos e patês, além do pão dos chefs Bertílio Gomes e Vítor Sobral, e ainda, vinhos, licores e chás.

Para os apreciadores da alta gastronomia, a Chefs à Mesa tem também uma secção de livros que podem ser adquiridos neste espaço ou online, que vão desde os petiscos à cozinha portuguesa e sobremesas, como é o caso de “Na cozinha de Miguel Castro e Silva” ou “Receitas lá de casa, Vítor Sobral”.

Todos os produtos disponíveis na loja física – aberta de segunda-feira a sexta-feira das 10h00 à 20h00 e aos sábados das 10h00 às 14h00 -, e na loja online – podem ser recolhidos diretamente na loja, ou entregues em casa.

A Chefs à Mesa faz entregas três vezes por semana (terças, quintas-feiras e sábados, com uma antecedência mínima de 24 horas), em Lisboa e nos concelhos de Oeiras e Cascais, a partir de um valor mínimo para entrega consoante cada uma das cinco zonas definidas dentro das áreas geográficas referidas, e com valores de entrega entre os 5 euros e os 20 euros. Encomendas e entregas, de toda a oferta Chefs à Mesa, estão também disponíveis através da Volup, plataforma de entrega de experiências gastronómicas.