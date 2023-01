A 28 de janeiro, a região do Dão desce até ao Algarve para uma masterclass e jantar vínico. A primeira experiência “Vini e Sapori” do Paper Moon, no W Algarve, que associa o vinho à gastronomia, contará com a presença da Quinta das Mestras.

A convite de Miguel Martins, wine curator do W Algarve, o produtor da Quinta das Mestras conduzirá a masterclass, a partir das 18h00, onde serão apresentados os vinhos da propriedade e onde os participantes poderão fazer uma prova, acompanhada de canapés.

Depois, segue-se o jantar de cinco momentos no Paper Moon, onde os vinhos da Quinta das Mestras vão harmonizar os pratos escolhidos pelo chef Ciro Piedimonte. Será a oportunidade de descobrir a região vínica do Dão, através de sabores italianos, que incluem Camarões grelhados com polenta assada e cogumelos porcini, Bife tártaro com queijo parmesão 24 meses, Spaghetti carbonara com alcachofras, Filet alla Rossini (foie gras) e queijos diversos.

A experiência “Vini e Sapori”, que inclui a masterclass de vinhos e o jantar de cinco momentos com pairing, custa 65 euros por pessoa. As reservas podem ser feitas através do telefone 289 372 300.