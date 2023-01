Chiara Ferragni, empresária e ícone global da moda italiana, iniciou uma carreira fulgurante em 2009, ao lançar o seu blogue pessoal, "The Blonde Salad". Chiara conta atualmente com mais 20 milhões de seguidores no Instagram. Em paralelo, tem colaborado com várias marcas de moda e tem sido capa de revistas de moda como a "Vogue", "Vanity Fair" e "InStyle". Foi incluída na lista da Forbes das "30 pessoas mais influentes com menos de 30 anos", em 2015.

Numa parceria com Chiara Ferragni, e do seu confesso amor pelo café, a Nespresso arrancou o ano de 2023 numa viagem de descoberta que resultou numa curta-metragem em quatro partes (a série pode ser acompanhada aqui). Inspirada nos sabores e nas tradições do café italiano, Chiara codesenvolveu uma coleção de edição limitada, que expande a gama “Ispirazione Italiana” com o lançamento do novo café Milano Intenso, de acessórios e de uma máquina de café, que prestam homenagem ao ritmo contemporâneo de Milão, a cidade adotiva de Chiara.

Ao lado do historiador de renome, Filippo Cosmelli, Chiara inicia a sua aventura com a história da cultura do café em Roma. Na capital italiana, a dupla visita locais icónicos, como o Antico Caffè Greco, onde desfrutam de um espresso romano e desvendam as tradições de torrefação italianas. A viagem de Chiara continua pela cidade de Milão, a verdadeira inspiração por detrás do design, sabor e notas do café Milano Intenso, que provém de espaços históricos como a Villa Necchi, o Palazzo Montedoria e a Catedral de Duomo. Os pináculos dourados do Duomo e o padrão geométrico verde com detalhes dourados da Villa Necchi surgem, aliás, em toda a nova coleção, unindo os entusiastas do café com uma elegância intemporal e vibrações clássicas.

"O meu amor pelo café e por Itália não tem limites", afirma Chiara Ferragni. créditos: Nespresso

A expansão da linha “Ispirazione Italiana” 2023 com uma edição limitada apresenta, então, o Milano Intenso, que celebra a vibrante cidade de Milão. Com um equilíbrio entre notas frutadas e um toque de especiarias, o novo café engloba a elegância, a história e a experiência do café italiano. Com uma combinação clássica de notas a cereais torrados e a cacau que desperta os sentidos os apreciadores de café vão distinguir notas a pão e a chocolate negro. A Nespresso recomenda que este café seja bebido como cappuccino, em pequenos tragos, fazendo sobressair notas a apimentadas, notas a frutos silvestres e outras notas frutadas muito peculiares.

A coleção de edição limitada é também composta pela nova Travel Mug Golden Touch, de cor dourada, e um conjunto de duas chávenas de café espresso em preto mate e dourado. Os amantes de café poderão ainda deitar as mãos a uma máquina de café Nespresso CitiZ de edição limitada, envolta num padrão que é uma verdadeira obra de arte e recorda a Villa Necchi Campiglio de Milão, ideal para desfrutar da gama “Ispirazione Italiana” e do novo Milano Intenso.

"O meu amor pelo café e por Itália não tem limites, por isso abracei com entusiasmo esta oportunidade de voltar a colaborar com a querida família Nespresso para codesenvolver esta coleção de edição limitada. A nova gama foi inspirada pela criatividade e pela rica cultura da cidade de Milão, e estou muito entusiasmada por dar vida a um café tão saboroso, e com belos acessórios e máquina que os amantes do café poderão desfrutar onde quer que estejam", sublinha Chiara Ferragni.

A edição limitada da coleção "Ispirazione Italiana" está disponível online e nas boutiques Nespresso