Marlene Vieira vai ser oradora no Madrid Fusión, no dia 24 de janeiro, pelas 19h15, no auditório do pavilhão 14.1. De Portugal leva a sua experiência, raízes e percurso profissional. Recorde-se que a chef nortenha conta em Lisboa com o restaurante Marlene, espaço onde vinca a sua identidade e que traduz a viagem da chef pelo mundo da gastronomia, dentro e fora de Portugal. No Marlene encontramos uma cozinha de inspiração francesa, clássica, articulada com a modernidade e criatividade aplicada à cultura gastronómica nacional.

O chef Rodrigo Castelo, embaixador para a gastronomia de Santarém, fará igualmente parte do painel de oradores. Rodrigo Castelo, que tem o seu restaurante Ó Balcão em Santarém, terá oportunidade de partilhar a sua investigação e conhecimento profundo sobre a riqueza dos produtos do rio e da terra ribatejana, região onde desenvolve o seu trabalho. O chef destaca os produtos do Ribatejo, no seu restaurante, mas sem qualquer pudor de incluir nas suas criações outros produtos nacionais que possam enaltecer os pratos que serve no Ó Balcão. A sua participação no evento terá lugar no dia 25 de janeiro, às 12h35, também no auditório do pavilhão 14.1.

“O restaurante Marlene, reflete o meu percurso profissional, a minha matriz culinária e tenho grandes expectativas para a sua evolução. É com bastante satisfação que marco presença neste evento, como a primeira mulher portuguesa convidada para apresentar o seu trabalho, que interpreto como um reconhecimento do empenho com que tenho desenvolvido os sabores e histórias dos meus menus”, afirma a chef Marlene Vieira.

Chef Rodrigo Castelo. créditos: Chefs Agency

Por seu lado, o chef Rodrigo Castelo refere que “a minha presença neste que considero ser um dos principais eventos internacionais do setor tem, sem dúvida, um sabor muito especial para mim. É um momento único para apresentar o trabalho que tenho desenvolvido, com um foco tão profundo e meticuloso no território e na valorização da singularidade do produto local. Mais do que partilhar, espero inspirar a que outros invistam nesta abordagem que valoriza o melhor de cada país, à mesa, com sabor e história”.

O programa do congresso incluirá as propostas mais atuais da alta cozinha, a nível mundial. Tal como tem vindo a acontecer nas passadas edições, o evento será transmitido através da internet para poder chegar a todos os lugares do mundo. A proposta temática desta edição levará ao palco da Ifema Madrid restaurantes remotos, cozinhas urbanas, étnicas, populares ou tecnológicas, chefes que buscam a verdade dos seus pratos em rios e lagos, e mestres no manuseio de ferramentas de corte.

O Madrid Fusión continua a reunir tendências coletivas e a dar voz e palco às personalidades que mais se destacam no panorama mundial do setor, para que possam partilhar os seus conhecimentos e experiências. Este continua a ser o principal objetivo do congresso de gastronomia global mais influente do mundo.

Criado em 2003, o Madrid Fusión tem entre os seus fundadores o chef Ferran Adrià, um dos maiores expoentes da gastronomia mundial. Ao longo dos anos tem vindo a reunir renomados cozinheiros de todo mundo para demonstrar técnicas e segredos de seus restaurantes e riquezas regionais.