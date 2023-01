Blind Emotions também ao almoço no menu portuense que apela a todos os sentidos

Na Invicta, é agora possível provar o menu Blind Emotions também à hora de almoço. A partir deste mês janeiro, os dois menus de degustação de 10 e 12 momentos regressam às mesas no restaurante do Torel Palace Porto ao almoço e ao jantar. De acordo com os promotores da iniciativa, esta “oferece a hóspedes e não hóspedes uma experiência gastronómica exclusiva que percorre todos os sentidos”, orquestrada pelo chef Vítor Matos.

Vitor Matos é internacionalmente conhecido pela autenticidade da sua cozinha, pela utilização de produtos frescos da época e da região, cruzando tradição e modernidade. O premiado chef tem ao seu lado, na cozinha, Rita Magro. A proposta do Blind está enraizada nas memórias do chef e nos ingredientes portugueses com uma forte conexão internacional.

créditos: Carlos Vieira/O Apartamento

O restaurante Blind integra o hotel Torel Palace Porto, o cinco estrelas do grupo Torel Boutiques na cidade que presta homenagem a poetas e escritores portugueses. O Blind, um tributo à obra de José Saramago, “Ensaio Sobre a Cegueira”, apresenta dois menus – secretos -, de oito ou dez momentos, com ou sem harmonização vínica.

Restaurante Blind Rua de Entreparedes, n.º 40, Porto Contactos: tel. 226 001 580; e-mail info@blind.pt

A experiência de 12 momentos orça os 140 euros por pessoa (+ 85 euros com harmonização vínica) e a de 10 momentos os 120 euros por pessoa (+ 75 euros com harmonização vínica).

Almoços todos os dias, das 12h30 às 15h00 e jantares das 19h30 às 22h30.