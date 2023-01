A cada sexta-feira da “Semana do Produtor”, uma casa de vinhos marca presença numa prova de néctares, assim como no jantar exclusivo com um menu de degustação, confecionado pelo chef Dárcio Henriques no Restaurante Raiva, casa localizada em Castelo de Paiva.

A Churchill’s, criada em 1981, é a casa convidada para abrir a primeira “Semana do Produtor” de janeiro. Até 15 do presente mês, estão em destaque os vinhos do Porto e do Douro desta casa que produz vinhos que expressam o espírito da região há mais de quatro décadas. No dia 13, o jantar de pairing contará com a presença do enólogo Ricardo Pinto Nunes.

1000 Curvas é o produtor de vinho que estará presente na semana, de 16 a 22 de janeiro. Este projeto começou como um pequeno produtor na região dos Vinhos Verdes. Atualmente, produz cerca de 15 mil garrafas por ano, com cinco referências distintas: três brancos, um rosé e um tinto. O produtor Rodrigo Soares e o enólogo Pedro Mota estarão presente no jantar de dia 20 de janeiro.

Na última semana da “Semana do Produtor”, de 23 a 29 de janeiro, será a Quinta de São Bernardo, uma empresa familiar, a apresentar os seus vinhos. Na sexta-feira, dia 27, o jantar terá a presença de Pedro Pinto, enólogo responsável pela elaboração dos vinhos desta casa.

Duarte Gonçalves da Cunha, Diretor do Octant Douro, ressalta que “tem sido uma experiência incrível dar a conhecer não apenas os vinhos, mas os produtores e as histórias que tornam cada Casa produtora única. Neste primeiro mês de 2023 deixamos o convite para desfrutarem do Douro com uma verdadeira experiência gastronómica, pelos saberes das Casas Churchill’s, 1000 Curvas e Quinta de São Bernardo, acompanhadas pela mestria de sabores do Restaurante Raiva”.

O mês de janeiro será o quarto e último mês da “Semana do Produtor”, onde as sextas-feiras contam com a presença de produtores de vinhos e jantares personalizados de pairing, com um custo a partir de 115 euros por pessoa. O menu especial de harmonização também estará disponível aos sábados, mediante reserva prévia.

Mais informações ou reservas no Octant Douro no site ou através do telefone 255 690 160.