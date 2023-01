Ao longo de mais de uma semana, o Il Basilico vai apresentar novos pratos que exaltam os sabores típicos da cozinha italiana. O chef Cristiano Cutietta, em conjunto com o chef convidado Cosimo Cassano, propõem um menu composto por crostini, carpaccio, bruschetta, risotto, ravioli, focaccia, gnocchi, pizzas.

No final da iniciativa que decorre de 13 a 22 de janeiro, e como já é habitual, os pratos eleitos pelos clientes ganham destaque na renovação do menu do restaurante.

Cosimo Cassano foi durante anos a alma do restaurante Bacco di Barletta, detentor de uma estrela Michelin entre 1987 e 2020. Impulsionado por um novo desafio, no final de 2020 assumiu o comando da cozinha do restaurante Le Lampare al Fortino, em Trani (Itália). Ali conjuga a experiência adquirida em cozinhas de todo o mundo com os ingredientes locais, aliados à tradição e ao mesmo tempo à inovação.

Os almoços decorrem das 12h30 às 15h00 e os jantares das 18h30 às 22h00.

As reservas podem fazer-se online, pelo telefone 291 708 708 ou e-mail ilbasilico@portobay.pt