“Com 420 metros quadrados e 168 lugares sentados, o Casa Mia é ideal para um almoço de trabalho, uma pausa entre compras, um jantar mais calmo a dois ou um convívio em família”, informa a marca em comunicado. A cozinha aberta e o forno de lenha são o cartão de visita do novo restaurante do Colombo e podem ser vistos por quem passa, sendo o ponto de partida para a experiência gastronómica italiana que o espaço oferece. As receitas tradicionais compõem um menu com 14 pizzas, seis cocktails, cinco sobremesas e muito mais.

Esta viagem gastronómica por Itália tem início marcado com cocktails do Casa Mia. Tanto o Bellini (7 euros), com pêssego e prosecco, ou o Belluci (7 euros) de limoncello Luxardo, limão e manjericão, são escolhas acertadas. E para quem quer recuperar um dos sabores deste verão, o novo restaurante apresenta o famoso Aperol Spritz (7 euros) — o equilíbrio entre soda e prosecco.

Para os verdadeiros amantes de trufa, há a opção entre a Pizza de tartuffi e porcini (16 euros) ou o Risotto ai funghi e tartufo nero (16 euros). Para os que ainda se estão a iniciar neste amor pela trufa, a ementa traz opções menos intensas, apenas temperadas com azeite de trufa, como o Capaccio di manzo (16 euros).

Para terminar, o Casa Mia sugere como sobremesa o Bolo de chocolate e amêndoa acompanhado de gelado de nata, também conhecido como Torta Caprese (5 euros). Para os mais clássicos, o Tiramissú (5 euros) é também uma das sugestões da carta.