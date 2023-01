Durante quatro dias, será possível matar saudades do verão através de alguns dos pratos mais emblemáticos do algarvio restaurante Gigi, casa neste momento encerrada para a habitual pausa sazonal.

Desta forma, à mesa do restaurante JNcQUOI Avenida, a carta serve-se com sabores do mar como o Ceviche de atum (29 euros), Xerém de berbigão (24 euros), a Tomatada de ovos com camarão (23 euros) e Gambas malaguenha (24 euros). Todos os pratos são opções sugeridas pelo chef para entrada. Como pratos principais, estarão disponíveis a Massada do mar (36 euros), Carabineiro com morrones (78 euros), Cherne com molho Siciliano (48 euros) e Lingueirão à Provençal (27 euros).

O restaurante Gigi está localizado na praia da Quinta do Lago, no Algarve, e é liderado por Bernardo Reino, mais conhecido por Gigi. Com especialidades de peixe e marisco fresco, complementadas pelas vistas do Parque Natural da Ria Formosa, este é um dos restaurantes mais conhecidos da região.

O menu está disponível para almoço e jantar e as reservas são recomendadas através do telefone 219 369 900 ou e-mail bookatable@jncquoiavenida.com