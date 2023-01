Oh!Vargas com carta renovada para receber com aconchego o inverno

As novidades no Oh!Vargas percorrem todas as secções da carta, com o couvert a trazer de novo a Mousse de requeijão (1,5 euros) e uma Seleção de queijos (8 euros). Nas entradas, da carta anterior transitam para esta o Creme de legumes (3 euros) e o vencedor Cachorrinho de txistorra (6 euros). A estas duas opções, soma-se uma dezena de estreias, entre elas o Creme de feijão com enchidos (5 euros), Omelete de bacalhau fumado (9 euros), Brás de farinheira (7 euros), Franguinho à moda da Bairrada (8 euros) e Batatas de rebolão com chouriço (8 euros).

Arroz de forno.

No que toca aos pratos principais, a carta do Oh!Vargas passa agora a estar dividia em várias sugestões, com vegetariano, peixes e o Bife do lombo Oh!Vargas – ou, agora, À portuguesa – (26 euros), Grelhados em forno a carvão, com carnes diversas, acompanhadas com batata frita, e sugestões para partilhar. No total, são 21 as opções.

Manuel Vargas, proprietário do restaurante. créditos: @workmove

Entre os principais, refiram-se o vegetariano Carolino de abóbora (14 euros), seguindo de opções de peixe como a Tranche de garoupa com espumante e açafrão (18 euros) e a Lagarada de polvo (17 euros).

No que toca às carnes, são nove as opções, entre elas, Presa de porco ibérico (24 euros), T-bone maturado (75 euros), Vazia maturada (22 euros). Ainda nas carnes, mas nas Sugestões para partilhar as duas opções de seleção de carnes mudaram na sua constituição. Se antes uma era apenas de porco ibérico e a outra mais variada, agora ambas têm porco e vaca, sendo que há um upgrade na oferta quando eleita para cinco a seis comensais (120 euros), com a costela de vitela a vazia maturada e o arroz de forno a somarem aos secretos, lagartos, picanha, batatas fritas e salada –57 euros para dois a três comensais.

Vista geral da sala de refeições do Oh!Vargas.

O chef Rui Lima Santos criou, também, novas guarnições, como o Arroz de forno com enchidos (6,5 euros) à sua moda, Floretes (4 euros) e Cotovelos e floretes com queijo gratinado (5 euros). No que toca a sobremesas, duas tradicionais sugestões, mas com toque especial e que são novidades na carta do Oh!Vargas destacamos a Maçã assada com baunilha (3,5 euros) e Farófias [com creme de flor de laranjeira] (5 euros).

Oh!Vargas Estrada Nacional 3, n.º 28, Portela das Padeiras, Santarém Contactos: tel. 910 260 743; e-mail geral@ohvargas.pt

Para acompanhar as iguarias, a garrafeira conta com cerca de 500 referências, nacionais e internacionais, com destaque para os Vinhos do Tejo.