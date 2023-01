O novo forno a lenha de Cascais está aberto a marcações a todos o que o queiram utilizar

O município de Cascais inaugurou a 21 de janeiro, o Forno da Horta da Quinta do Pisão. A programação de lançamento deste novo equipamento inclui eventos a 28 de janeiro e 4 e 11 de fevereiro, com o objetivo de reunir padeiros, chefs, moleiros e técnicos da área, em formato de workshop e troca de experiências. As atividades têm por objetivo abordar temáticas relacionadas com a importância e vantagens do forno tradicional e dos cereais biológicos, com destaque para a confeção do pão, em forno a lenha, e inserem-se na estratégia do Concelho de Cascais para a promoção de um sistema alimentar local, sazonal e biológico, através do projeto Terras de Cascais.

O chef Vítor Sobral vai estar na Horta da Quinta do Pisão, no dia 28 de janeiro, das 10h00 às 12h30, para falar sobre a utilização tradicional deste tipo de forno, desde o pão aos assados, e confecionar pão e ainda uma pizza fechada com outros ingredientes da horta. No final da demonstração, vai ser hora de saborear os resultados.

O dia 4 de fevereiro será dedicado ao “Trigo Barbela, a produção local e a Alquimia do Pão”, num workshop conduzido por Celso Santos, padeiro produtor (que acompanha todo o circuito do cereal, desde a sementeira até ao pão) e João Vieira, protetor e impulsionador do trigo barbela, uma espécie de trigo rica em óleos e nutrientes, quase inexistente nas searas nacionais. O evento terá lugar das 10h00 às 12h00.

O chef João Matos será o responsável pelo workshop do dia 11 de fevereiro com o tema “Um forno a lenha numa cozinha moderna”. Durante esta sessão, João Matos terá oportunidade de explicar as vantagens de cozinhar num forno a lenha e de confecionar Tártaro de beterraba, Taco de abóbora e tangerina e Açorda de beringela. Tudo será cozinhado no forno e a alga noori ou a folha de alface irão servir de tortilha para o taco. O evento realizar-se-á entre as 10h00 e as 12h30.

Após este ciclo de eventos, a Quinta do Pisão continuará com as suas iniciativas e todos os sábados, entre as 9h00 e as 13h00, haverá pão de trigo barbela com massa mãe, biológico produzido na horta da Quinta do Pisão, cozido no forno a lenha, com a participação de cerca de quatro padeiros locais que se vão revezando e apresentando a mesma receita, mas confecionada por mãos diferentes a cada sábado.

Em paralelo, passará a ser também possível utilizar o forno, por marcação, de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 12h00. Ao longo de todo o ano, irão ser realizadas atividades pedagógicas dirigidas às crianças e workshops variados, inclusive com chefs, nos quais os participantes poderão ter acesso a informações mais técnicas, como as valências e potencialidades do forno a lenha.

As inscrições para os eventos são obrigatórias e podem ser feitas através do site da Cascais Ambiente