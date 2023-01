Nas entradas do Eat Pray Love, surge a Octopus salad (7 euros) onde reina, claro, o polvo acompanhado da tapioca, cebola roxa, coentros, molho romanesco e sumo de limão. Além de ser uma nova sugestão vinda do mar, irá agradar a todos os que optam por uma alimentação fresca e sem lactose. Já nos pratos principais, entram, o Mushroom risotto (14 euros), vegetariano e sem glúten, preparado com arroz de risotto, cogumelos marrons e parmesão e o Octopus (19,5 euros) onde o polvo volta a brilhar, desta vez acompanhado de puré de batata-doce e cebola branca braseada, também sem glúten e sem lactose.

Para celebrar o amor do mês de fevereiro, no Eat Pray Love, a 14 daquele mês, todos os presentes serão presenteados com um welcome drink.

Eat Pray Love Travessa do Carvalho n.º 29, Lisboa Contactos: tel. 212 480 548

“A sustentabilidade é um dos elementos fundamentais do espaço e a preocupação está traduzida na sua carta, através do uso de produtos locais e sazonais, sempre que possível também na decoração feita em parceria com fornecedores locais e artesãos nacionais”, informa em comunicado a equipa do Eat Pray Love.