Com o inverno instalado e o frio a fazer-se sentir, o Mercantina Group convida a saborear a tradição, com um dos pratos que mais aquecem a alma. O Bistro 37 propõe o "autêntico" Cozido à Portuguesa, ao almoço de sábado. A mesma sugestão promete reunir toda a família no Müla, ao almoço de domingo.

O cozido é servido em ambos os espaços num buffet, onde os participantes encontram desde enchidos a carnes de vários locais do País e fumeiros de Trás-os-Montes, passando pelos legumes.

“Inspirei-me neste cozido como um prato agregador de Portugal e das suas várias localidades de norte a sul, inclusive ilhas. Trouxe um pouco da cultura de cada região e os seus vários produtos e ofereço-os num momento só”, explica Natanael Silva, o chef executivo do Mercantina Group.

Todas as semanas, o chef apresenta uma novidade no que toca aos ingredientes apresentados no cozido. No primeiro fim de semana, por exemplo, Natanael Silva sugeriu uma linguiça alentejana de porco preto.

Além deste aspeto, o cozido conta com vários momentos. “Com a sopa do cozido, pode numa colher degustar todo o prato num só momento, uma ótima forma de começar a refeição, nestes dias frios” sugere o chef. Também o arroz do cozido é agregador de todos os sabores, ao integrar vários caldos de legumes e enchidos.

Müla Praça de Alvalade, Centro Comercial de Alvalade lojas 7/8, Lisboa Contactos: tel. 217 930 935/910 945 262 Bistro 37 Avenida da República, nº37, Lisboa Contactos: tel. 919 134 014

Destaque ainda para a variedade de carnes “desde porco bísaro de Trás-os-Montes a porco alentejano, passando pela vaca minhota e barrosã, que passam por uma cura feita por nós”, assegura Natanael Silva. Já os enchidos são certificados pela IGP e foram selecionados por serem feitos por pequenos produtores que se dedicam a esta arte.

O buffet ao almoço, todos os sábados no Bistro 37 e todos os domingos no Müla, orça os 26 euros por pessoa.