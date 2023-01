Preparado pelo chef Maurício Vale, o menu picante do Soi recorre a diferentes origens de picante, de Laos ao Japão, Tailândia, Índia e ao Nepal.

Nesta visita ao mundo do picante, a sugestão recai sobre iguarias como Momo – pequenas bolas de massa de frango cozido a vapor com molho picante de malaguetas e vegetais assados com especiarias–, Smoke Brisket Ramen – Ramen de peito de vaca defumado –, e ainda King Crab Som Tum – salada que combina os vários sabores.

Para terminar em grande a refeição, os comensais são convidados a experimentar um Fry Bao com gelado e chocolate quente – uma sanduíche de gelado que só se encontra nas ruas no sul asiático.

Todos os clientes serão desafiados a descobrir o ingrediente secreto que tornou cada prato picante. O grande vencedor terá acertar todos os ingredientes picantes usados em cada prato e será premiado com uma refeição para duas pessoas no Soi - Asian Street Food ou Asian Lab.

Soi - Asian Street Food Rua da Moeda, n.º 1C, Lisboa Contactos: tel. 912 895 391

Segundo Maurício Vale, chef executivo do Soi - Asian Street Food, “No Spicy, No Good” é a expressão que melhor descreve a sensação proporcionada pela comida picante, porque, “para mim, dá calor, alma, e torna tudo muito mais excitante”.

A refeição tem o custo de 45 euros por pessoa com as reservas a fazerem-se pelo telefone 912 895 391.