Alexandre Silva e Henrique Sá Pessoa juntos em jantar único a celebrar os sete anos do restaurante Loco

“Partilhar a cozinha com o Alexandre Silva é para mim um privilégio, mas sendo este um jantar de celebração dos sete anos do Loco assume maior importância e responsabilidade. Este será, sem dúvida, um jantar inesquecível, que promete deixar boas memórias a quem partilhar a noite connosco”, refere o chef Henrique Sá Pessoa a propósito do jantar a 25 de janeiro.

“Estes sete anos do Loco são um marco na minha carreira e na minha vida pessoal. Representam a maturação de um projeto que exprime a minha essência na cozinha, com espaço para inovar e apresentar conceitos diferentes, onde me proponho a desafiar os meus limites e as expetativas dos clientes”, comenta o chef Alexandre Silva.

Chef Henrique Sá Pessoa.

“O Loco não é só um restaurante, e estes sete anos não são apenas um somar de tempo. Por isso, estes jantares são tão simbólicos e poder contar com o Henrique Sá Pessoa neste primeiro jantar de 2023 representa uma amizade que traduz uma partilha de valores e de uma certa dose de irreverência que faz com que este jantar prometa ir além do que temos apresentado no Loco”, sublinha, acrescentando: “estou confiante que vai ser uma noite extraordinária”.

Distinguido com uma estrela Michelin pelo sétimo ano consecutivo, o restaurante Loco rege-se pela imprevisibilidade, que será a única regra presente neste jantar, que marca igualmente o arranque do novo ano.

Loco Rua dos Navegantes, n.º53-B, Lisboa Contactos: tel. 213 951 861

Os jantares comemorativos vão decorrer uma vez por mês, até junho. A próxima data é a 25 de janeiro, com o custo do jantar nos 250 euros, com a harmonização com vinhos incluída.

A 16 de fevereiro, o convidado será com o chef Poul Andrias Ziska, chef executivo do Koks (2*Michelin e Estrela Verde), das ilhas Faroe.