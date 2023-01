Quem visitar os restaurantes The Green Affair, conhecidos por apresentarem uma oferta vegan, vai encontrar uma nova seleção de vinhos, incluindo algumas propostas sem álcool. A consultoria coube ao sommelier Rodolfo Tristão que ajudou ainda a cadeia de restaurantes a organizar a carta de vinhos de acordo com os principais atributos de cada néctar.

Rodolfo Tristão, consultor de vinhos e professor de Enogastronomia na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, conta com uma carreira de mais de 20 anos no mundo dos vinhos, foi diretor de vinhos do Grupo Avilez e é autor de dois livros - “À Descoberta do Vinho” (2010) e “Saber Beber Vinho: um guia simples para não especialistas”, lançado em 2019.

A grande novidade na carta de vinhos do The Green Affair são as três sugestões de vinhos sem álcool, uma novidade que abre as portas a novos consumidores deste produto. Há um branco, um tinto e um rosé, todos da região de setúbal: “frescos, frutados e ideais para uma refeição descontraída”.

Nos brancos há propostas de diversas regiões, desde o Douro ao Alentejo, passando pela região do Vinho Verde, Dão, Beira Interior, Tejo e Lisboa: nove referências de vinhos “jovens, frutados e elegantes” (duas com certificação de vinho biológico) e quatro propostas de vinhos “equilibrados, sedosos e encorpados” (duas com certificação de vinho biológico).

No vinho espumante o destaque é a região da Bairrada, com duas referências e nos rosés apenas uma sugestão “frutada e refrescante”, da Beira Interior. Já nos tintos há também vinhos “jovens, frutados e elegantes”: duas referências do Douro e mais quatro propostas, do Alentejo, Lisboa, Tejo e Dão. Ainda nos “equilibrados, encorpados e volumosos, com identidade” há também duas referências do Douro e mais três propostas, do Dão, Lisboa e Alentejo.

A carta termina com três vinhos de sobremesa: dois vinhos do Porto (um Tawny e um LBV, ambos com certificação de vinho biológico) e um vinho abafado de 5 anos licoroso, da região do Tejo.

O conceito The Green Affair está presente em restaurantes no Saldanha, Chiado e Parque das Nações. Desde julho, está também em Cascais. Funciona das 12h00 às 23h00, todos os dias da semana.