Produzido em parceria com a Ravasqueira, com enologia liderada por David Baverstock e com a consultoria do escanção Rodolfo Tristão, o novo vinho com assinatura do Café de São Bento, integra as castas Syrah, Touriga Nacional, Alicante Bouschet e Touriga Franca. Trata-se de um vinho com fruta preta e do bosque “evidente e poderosa, mas vibrante na acidez e frescura, e apresenta notas de pão tostado e leite creme queimado oriundas do estágio de 18 meses em barrica de carvalho francês e carvalho americano. Na boca é estruturado, mas guloso, ideal para acompanhar a refeição, com grande potencial de envelhecimento em garrafa”, sublinha em comunicado a equipa do Café de São Bento.

“Este vinho é uma forma de materializar a celebração dos 40 anos de casa, 40 anos de história, e de estórias. Quisemos comemorar esta importante data com uma ação que envolvesse os clientes, e que agora podem levar para sua casa um pouco do Café de São Bento”, comenta Miguel Garcia, sócio-gerente do Café de São Bento.

O projeto foi recentemente adquirido pelo empresário Miguel Garcia, que quer preservar o espírito, a equipa e o célebre prato lhe que deu fama (o Bife à São Bento), inspirado no antigo bife à Marrare. Também inseridas na celebração desta data especial, serão anunciadas em breve algumas novidades.

Situado junto à Assembleia da República, o restaurante Café de São Bento apresenta um ambiente intimista, decorado num estilo clássico e vitoriano, onde predominam os tons vermelhos e as madeiras escuras.

O vinho encontra-se disponível para venda, para já, no restaurante, pelo preço de 32 euros.