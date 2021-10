No outono, mas com um pé no mar, completamente pronta para regressar ao verão, a Brazilian Bikini Shop sugere que se adicione uma pitada de cor aos looks outonais, para que se sinta o calor o mais perto possível.

Com marcas de joalharia que gritam por dias felizes, descontraídos e cheios de luz, na Brazilian Bikini Shop estão disponíveis os acessórios essenciais para dar um toque de verão aos coordenados da estação fria.

Pulseiras coloridas, brincos grandes e anéis que se destacam nos looks mais neutros, são algumas das sugestões da plataforma online para esta nova estação.

Conheça estas e outras sugestões da Brazilian Bikini Shop em brazilianbikinishop.com/pt/.