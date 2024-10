Os anos 1980 foram a grande inspiração de Vera Fernandes para o desfile Buzina X Tous. “Já há muito tempo que eu queria fazer isto, que queria fazer uma coleção com volumes, mais excêntrica”, assumiu em entrevista ao SAPO Lifestyle.

De acordo com a designer, “olhando para a nova coleção da Tous, eu senti necessidade de criar uma peça, um cinto, que vai ao encontro dos anos 1980. E foi isso que quis mostrar na passerelle”, acrescentou ao referir a peça-chave do desfile que consistiu num cinto, uma novidade para a marca de joalharia.

Os tons terra, rosa e preto, assim como os volumes, que já caracterizam as peças da marca, dominaram as criações.

Questionada sobre o desenvolvimento desta parceria, Vera assumiu que “quando uma marca tem um ADN, em que tudo está muito bem definido, é fácil de manter. O que aconteceu nesta parceria com a Tous foi que as joias se identificavam muito com aquilo que eu estava a pensar em termos de passerelle e tudo o que eu precisava era de um ‘up’”.