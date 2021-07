A Natura apresenta o lookbook de verão onde reina a serenidade, frescura e leveza, com propostas num estilo Boho a serem as principais protagonistas.

Num ambiente descontraído a remeter para os melhores dias do ano, deixe-se encantar por estes looks:

Seja para as férias, momentos relaxantes ao final do dia ou até para o dia a dia no trabalho, encontre uma seleção variada de peças que vão fazer a alegria do seu verão.

A coleção inspirou-se nos elementos da natureza, com o mar ou a terra a surgirem em vestidos esvoaçantes tie dye, aos quais se juntam, conjuntos de calças e tops confortáveis, em tons lisos ou padrões florais, jumpsuits com detalhes em croché ou kaftans fluídos, a convidar aos longos dias de praia, com o sol a tocar a pele e deixar-nos mais descontraídos.

Alguns detalhes, como apontamentos e lamé são super-femininos e refletem os raios de sol para dias mais luminosos.

Encante-se também com os acessórios imprescindíveis para complementar o seu look, com uma vasta coleção de sandálias, malas chapéus e bijuteria.

Looks disponíveis nas lojas físicas ou a www.naturastore.pt.