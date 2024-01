1. Nunca se esqueça de limpar o seu rosto

O primeiro passo da sua rotina de skincare deve sempre passar por limpar a pele. Use o seu gel de limpeza facial preferido para remover as impurezas e prepará-la para os próximos passos.

2. Aplique um tónico para equilibrar o pH

Após a limpeza, aplique com um algodão um tónico que ajude a equilibrar o pH da sua pele. Este vai ajudar a remover as células mortas ao mesmo que tonifica e suaviza o seu rosto, preparando-o para absorver melhor os produtos subsequentes.

3. Nunca descure os seus olhos

Aplique uma pequena quantidade do seu creme de olhos de eleição e dê leves batidinhas com os dedos até que o produto seja absorvido. Este passo vai ajudar a iluminar e reduzir as olheiras assim como as sombras debaixo dos olhos.

4. Um bom sérum pode ser o seu segredo

Opte por um sérum que corrija as imperfeições do rosto e ofereça à pele cansada uma aparência mais luminosa, radiante e fresca, dando-lhe uma sensação mais suave.

5. Nunca se esqueça de se proteger dos raios UV mesmo no inverno

Temos a tendência de colocar protetor solar apenas no verão, mas os raios UV do inverno podem ser igualmente prejudiciais. Aplique sempre um hidratante com proteção solar de forma a hidratar e proteger a pele contra outros fatores de stresse externos, como a poluição.

6. Faça uma esfoliação pelo menos uma vez por semana

Para ter a sua rotina super completa, deve substituir ocasionalmente o seu produto de limpeza facial por um que ajude a remover células mortas, fomente a renovação celular e melhore a textura e a luminosidade da pele.