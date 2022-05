O Vilamoura Algarve Resort dá as boas-vindas ao verão com diversas experiências exclusivas que convidam ao relaxamento e bem-estar. Considerado um santuário, onde é respeitada a antiga herança de bem-estar holístico e beleza natural, o Anantara Spa é o local ideal para tratar do corpo, da mente e da alma.

Mantendo a essência das terapias mediterrânicas ancestrais influenciadas pelas culturas árabes e mouriscas, combinadas com rituais holísticos de Ayurveda e exóticos tratamentos asiáticos, o spa da unidade hoteleira apostou em três novos experiências que contemplam massagens, terapias faciais e tratamentos de bem-estar numa seleção de rituais e terapias holísticas únicas.

Se pretende fazer uma desintoxição e rejuvenecimento ao seu corpo, tem o Ritual Al-Garb (180€). Ao longo de 110 minutos vai experenciar uma esfoliação corporal com aroma a laranja e uma massagem de óleo de lavanda que vai acalmar os sentidos e aliviar alguma a tensão subjacente.

A Massagem de Assinatura Anantara (100-135€), que combina as técnicas orientais e ocidentais com movimentos localizados e uma mistura de óleos essenciais, vai estimular a circulação e promover o relaxamento profundo dos músculos. Tem uma duração que se fixa entre os 60 e os 90 minutos.

Para quem pretende um momento de relaxamento a dois, a experiência Romance (295€) é uma opção a considerar. Durante 110 minutos o casal vai ter direito a um luxuoso ritual de pés, seguido de uma esfoliação corporal rejuvenescedora e massagem relaxante de aromaterapia.

Outra das novidades é que a partir de agora os clientes têm à sua disposição a metodologia Biologique Recherche, a marca francesa de cosmética famosa pelos seus tratamentos à medida e que tem como missão cuidar da pele. Graças a esta parceria direccionada para as terapias faciais, os clientes podem fazê-lo em três momentos distintos, começando por uma avaliação cosmetológica da epiderme, a fase de inicialização e, por fim, a fase de tratamento.

Para mais informações, clique aqui.