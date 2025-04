Chama-se White Lotus Lush e apresenta-se muito mais do que uma massagem. Assume-se como uma viagem sensorial de 80 minutos desenhada para evocar o espírito das temporadas mais memoráveis da famosa série da HBO: destinos exóticos, momentos de introspeção e uma elegância discreta que atravessa o ecrã e chega ao corpo.

A ligação não é casual. Duas temporadas de The White Lotus foram filmadas em propriedades do grupo Anantara, na Tailândia e em Roma, e é essa herança de luxo e tranquilidade que serve de base ao novo tratamento, disponível apenas durante o mês de abril no spa do hotel Tivoli Avenida.

Inspirado nas tradições curativas tailandesas e na simbologia do lótus branco, flor sagrada que representa renascimento e pureza, o ritual começa com uma esfoliação suave das costas e segue para uma massagem de corpo inteiro com pressão média a firme, com o objetivo de aliviar tensões profundas, reduzir o stress e melhorar a qualidade do sono. Tudo isto acompanhado por óleos aromáticos de lótus branco, cuja fragrância subtil ajuda a recentrar corpo e mente.

White Lotus Lush é, acima de tudo, um convite ao escapismo controlado: aquele que nos permite sair de cena durante pouco mais de uma hora e voltar com os sentidos despertos e a respiração em paz.

O tratamento tem a duração de 80 minutos, custa 190€ e está disponível exclusivamente no Anantara Spa Lisboa, no hotel Tivoli Avenida, até 30 de abril.