O Anantara Vilamoura Algarve Resort é uma boa opção para quem não prescinde de fazer férias a Sul do país, mas pretende dias de descanso longe da confusão e viver uma estadia repleta de experiências. Para além do ambiente sossegado e da localização privilegiada – a cerca de 15 minutos da Marina de Vilamoura –, aquilo que mais salta à vista neste resort de cinco estrelas é o facto de valorizar a portugalidade e de tentar trazer parte da cultura, arte e gastronomia locais para o seu interior.

O pinheiro e a acácia dão as boas-vindas aos hóspedes que, ao percorrerem a zona do lobby, vão encontrar diferentes elementos portugueses na sua decoração, como é o caso da cerâmica, da cortiça e do padrão azul e branco que nos remete para o azulejo português. Para além disso, rapidamente vai perceber que esta unidade hoteleira é uma autêntica galeria de arte, podendo deparar-se com mais de 265 peças da autoria de artistas portugueses e estrangeiros que prometem não deixar ninguém indiferente.

“Temos quadros, temos fotografias nas paredes dos corredores e temos também aquela que chamamos a nossa joia da Coroa: à volta de todo o resort está um grande painel que representa a floresta e o mar”, explica Ana Coelho, Marketing and Communications Manager do resort, sobre esta peça de grandes dimensões que se encontra no piso 2. “Nessa vertente também oferecemos os espaços públicos do nosso hotel para artistas locais exporem as suas obras de arte.”

Outro dos aspetos diferenciadores da primeira propriedade da marca tailandesa Anantara em Portugal, e que no ano passado recebeu o título de “Melhor Resort Internacional” pela Condé Nast Traveler Spain, é o seu conceito que consegue reunir o melhor de dois mundos dentro do mesmo espaço: um espaço exclusivo adults only e outro family friendly.

Um resort que se adapta às famílias com crianças e aos casais fãs de escapadinhas românticas

A grande vantagem do Anantara Vilamoura está no facto de esta ser uma unidade hoteleira que tanto se adapta aos adultos que necessitam de descansar e recarregar baterias como às famílias que procuram momentos de diversão e atividades para entreter as crianças durante as férias. Composta por 260 quartos cujo preço médio se fixa a partir dos 171€/noite, foram criadas duas áreas distintas, dentro e fora do hotel, para que cada um destes públicos consiga ter as férias que merece e deseja.

A ala adults only é composta por vários quartos Deluxe e três tipos de suites: Palms, que são uma das novidades, Victoria e Presidencial. Devido ao seu tamanho, as Victoria são quase como uma segunda casa onde irá encontrar sala de estar, sala de jantar, uma suite com banheira, um closet, duas casas de banho e uma varanda. Decorada com um sofá e uma mesa exterior, este é o espaço ideal para quem pretende descontrair ao ar livre sem ter de sair do quarto.

Na zona exterior junto à piscina, os hóspedes têm uma zona exclusiva adults only que lhes permite passar o dia dentro de água sem terem de se mexer para praticamente nada. Após recolherem a sua toalha, podem escolher uma das espreguiçadeiras – ou cabanas que carecem de reserva – disponíveis junto à piscina, ajustar o guarda-sol e descontrair ao som de música relaxante. Quando a fome e a sede apertarem entre banhos, podem dirigir-se ao Les Palms Pool Bar, localizado praticamente a dois passos de distância e escolher um dos cocktails, mocktails ou refeições leves disponíveis na carta até às 19h30.

Para as famílias que vêm em força durante o verão, foram criadas 146 acomodações capazes de receber até quatro adultos e duas crianças. Os Pool Access Rooms são uma das novidades do hotel que, para além de incluir quartos comunicantes, possibilitam aos hóspedes aceder a uma piscina privada a partir da varanda do quarto. “Não existe outro resort que tenha esta tipologia de quartos”, elucida a manager sobre esta oferta que confere exclusividade à propriedade que abriu portas em 2017 e marcou a sua estreia na Europa.

Diversão e entretenimento são as palavras que melhor descrevem o lado family friendly onde miúdos e graúdos têm duas piscinas à sua disposição. Todas as sextas-feiras é colocado um ecrã gigante nesta zona onde são realizadas sessões de cinema ao livre. As famílias também têm direito a um bar exclusivo, o Cascades Pool and Bar, onde podem trincar algo rápido ao longo do dia e onde não faltam gelados a acompanhar. Neste espaço, irá encontrar o Kid’s Club que foi totalmente renovado de forma a que os seus hóspedes de palmo e meio não tenham momentos de aborrecimento durante a sua estadia.

“O Kid’s Club tem uma programa diário sempre diferente. Para além disso, temos ainda as nossas recreation activities: um programa tanto para adultos como para crianças que tem atividades gratuitas e pagas que vão desde a pintura de canecas e azulejos, aulas de cozinha para as crianças, football academy e passeios de bicicleta”, adianta sobre esta componente que conta com uma programação alargada para crianças entre os 4 e os 10 anos.

Quer esteja hospedado em regime de pequeno-almoço, meia-pensão ou pensão completa, todas as refeições podem ser feitas no Victoria, um restaurante de estilo buffet onde durante a manhã os hóspedes se encontram para tomar o pequeno-almoço e ao jantar podem experimentar diferentes tipos de gastronomia do mundo.

Um mundo de experiências que vão do relaxamento à diversão

Quem quiser relaxar de forma mais profunda, pode deslocar-se até ao spa. Neste espaço, os hóspedes podem escolher entre vários tratamentos faciais e corporais realizados num dos seis gabinetes disponíveis. O grande destaque vai para as Viagens Spa e para as Experiências de Assinatura que, através de diferentes técnicas e a utilização de produtos locais, permitem-lhe cuidar de si de fora para dentro. A Viagem ao Algarve (que junta um momento de esfoliação com massagem corporal, 90 min/205€) e a Massagem de Assinatura Anantara (massagem localizada que promove a circulação e relaxamento, 60min/90min 135€/175€) são duas das opções exclusivas disponíveis apenas neste resort.

No menu, também vai encontrar a Massagem Tradicional Tailandesa que, seja na versão de 60 ou 90 minutos (140€/185€), tem a particularidade de ser realizada por uma equipa de terapeutas que viajaram diretamente da Tailândia para o Algarve de forma a proporcionar uma experiência o mais autêntica possível. Este momento tem a particularidade de começar pela zona dos pés, onde é realizado um ritual de boas-vindas feito com citrinos e flor de sal, e depois estender-se a todo o corpo onde são incorporados alongamentos e acupressão feitos com óleos essenciais de citrinos.

Se pretende algo mais rápido tem ainda as massagens express de 15 minutos que podem ser feitas nas camas balinesas junto à piscina dos adultos. Cada um dos tratamentos pode terminar (ou começar) com uma ida à piscina interior, à sauna ou banho turco que estão de portas abertas, todos os dias da semana, entre as 09h00 e as 21h00.

No piso 2 irá encontrar um ginásio com diferentes máquinas de musculação e cardio onde, sozinho ou com a ajuda de um personal training, poderá exercitar o corpo durante a sua estadia. Se preferir algo mais dinâmico na área de fitness, também se pode inscrever nas aulas de pilates e de yoga que o hotel disponibiliza todas as sexta-feira e domingos respetivamente. Ambas têm uma duração de 55 minutos e para se juntar a elas basta fazer a sua marcação antecipada.

Se desejar explorar a região do Algarve mais a fundo pode dirigir-se à receção e requisitar um programa personalizado ou participar nas diferentes experiências de assinatura criadas pelo Anantara. Viagens de tuk-tuk pela zona da Quarteira ou fazer uma masterclass de cozinha com a chef Anabela Francisco são apenas algumas das possibilidades disponíveis. “Também temos experiências de gin que levam os hóspedes ao interior da Serra de algarvia onde podem recolher diretamente as nossas laranjas, ver de que forma é que se retira a cortiça, visitar uma destilaria de medronho local. Ou seja, aquilo que é mesmo autêntico. Isto para além dos passeios da Ria Formosa onde podem ir degustar as ostras à chegada no barco dos mariscadores”, diz Ana Coelho.

A sua proximidade com vários campos de golfe algarvios permite aos golfistas ir dar umas tacadas sempre que desejarem. Para isso, a unidade hoteleira tem à disposição um transfer que leva e traz os hóspedes até ao campo da sua preferência. Se quiser dar um salto até à praia, mas não quiser levar o carro, a propriedade tem um shuttle gratuito que, mediante pré-reserva, o leva até à Praia da Marina de Vilamoura.

Sensai e Ria, dois restaurantes para desfrutar da gastronomia tailandesa e portuguesa

De forma a surpreender os fãs de comida tailandesa com uma experiência autêntica por aqueles que são os sabores da região, o resort preparou um pop up muito especial no Sensai. Todos aqueles que visitarem o restaurante asiático nos meses de verão, vão ter a oportunidade de provar pratos confecionados por Artwuh do Anantara Riverside Banguecoque.

Para aquela que é a sua primeira vez no continente europeu, o chef criou um menu composto por receitas da sua terra natal. “O meu conceito é comida autêntica tailandesa tal como a cozinhamos em casa. Não é muito elaborada, mas é composta por pratos originais que juntam o doce, amargo, salgado e picante e repletos de cor”, afirma. Questionado sobre esta primeira experiência a sul, Artwuh não perde oportunidade para elogiar os produtos da costa algarvia que tentou incorporar na secção das entradas, pratos principais e sobremesas. “Eu trago algum do vosso peixe, marisco e camarão tigre para combinar com a minha comida.”

Para os mais indecisos, o chef destaca as Satay Gai, espetadas de frango grelhadas em marinada de coco e caril servido com molho de amendoim e pepino (13€),o Gai Pad Med Ma Maung, salteado de frango com molho de ostra, pasta de malagueta, caju, pimentos, cebola, malagueta seca e cebola, (26€) e o Khow Neaw Ma Mung, um arroz-doce de coco com manga (9,5€) como três opções que não deve deixar de experimentar.

Ao contrário do Sensai, que funciona de forma sazonal, o Ria é um restaurante que pode ser visitado todo o ano por todos os hóspedes e que pretende ser um tributo à Ria Formosa. Neste espaço comandado pela chef Anabela Francisco, é possível encontrar dois menus: um de almoço, composto por snacks como Hambúrguer de camarão (28€), Hambúrguer de novilho à Portuguesa (24€) e Calamares crocantes (18€), e outro de jantar, onde o peixe grelhado e o marisco são as grandes estrelas. “É uma cozinha simples a nível de apresentação, mas de confeção e de sabor tem que ter tudo”, explica a chef sobre espaço com vista privilegiada para o campo de golfe.

Informações Morada: Victoria Gardens, Av. dos Descobrimentos 0, 8125-309 Faro Telefone: 289 317 000 Email: reserveanantara@anantara.com

Todos os sábados à noite, irá encontrar o Seafood Market, um pequeno mercado que permite aos clientes escolher do peixe fresco em exposição o que pretendem jantar. As opções vencedoras saltam da montra para a grelha e são servidas com salada montanheira. Se preferir também pode dar uma vista de olhos no menu e ver o que mais lhe apetece. Para além das sopas, irá encontrar várias opções para picar e partilhar, onde não faltam Vieiras glaceadas (24€), Ostras da Ria Formosa (4€ unidade) e Amêijoas à Bulhão Pato (28€/250g), e ainda uma secção com sugestões do chef. A Cataplana do mar (com peixe, camarão, mexilhão, amêijoas, pimentos, coentros, 35€/66€) e o Arroz “Rico” de tamboril, mariscos (37€/69€) são os pratos que mais saem ao jantar. “Este arroz é a minha receita. Já anda comigo há muitos anos”, refere.

Na carta de sobremesas, irá encontrar quatro opções que, apesar de distintas, incorporam aqueles que são os sabores tradicionais e típicos do Algarve. A laranja e o chocolate (10€) e o Medronho e um figo (11€) destacam-se pela apresentação original e frescura singulares.