O Portugal Fashion arrancou hoje para mais uma edição, que traz até à cidade do Porto as mais recentes tendências para a próxima primavera/verão dos criadores e marcas nacionais. Embora tenha sido declarado estado de emergência no mesmo dia do arranque do evento, este já estava completamente preparado para lidar com a pandemia que se faz sentir no mundo, sendo a existência de pública apenas em alguns desfiles e com as devidas distâncias exigidas.

Sophia Kah foi a primeira a apresentar a sua coleção no Neya Porto Hotel, sob o tema “Dreams”. Esta coleção representa as mulheres que parecem descansar num refúgio de ópio a sonhar por dias melhores. Uma parte desta foi inspirada nas cientes da marca, ocupadas na sua vida ativa enquanto mantém o desejo de individualidade, beleza e expressão criativa através do vestir. Sophia Kah tem como objetivo passar uma mensagem de positivismo, para que possamos estar otimistas e reagir com boa energia ao que está a acontecer atualmente.

De volta à Alfândega do Porto, seguiu-se as apresentações em simultâneo dos designers João Sousa e ARIEV da plataforma BLOOM. João Sousa foi o primeiro a surgir em passerelle com a coleção “Horizonte”, inspirada no trabalho da bióloga Emma Camp, que se dedica ao salvamento de corais devido as alterações climáticas que se fazem sentir. As peças apresentam uma fluidez nas formas e matérias, como os corais se movem com as ondas do mar, enquanto os folhos e as camadas representam as formas que os corais criam entre si. ARIEV trouxe para a próxima estação uma coleção onde o destaque está na cor. As peças apresentam também uma fluidez e leveza, colmatada pela presença de folhos e acessórios com padrões extravagantes.

David Catalán foi o próximo a mostrar a sua coleção que foca o seu ponto no universo safari para uma abordagem mais urbana, contemporânea e com referências ao universo da moda masculina clássica. As abordagens aos detalhes utilitários são apresentadas em diferentes tipos de peças como camisas clássicas, calças, coletes e agasalhos. A combinação das peças clássicas com as mais casuais revela a assinatura que o designer nos tem vindo a habituar.

De volta à plataforma BLOOM, foi a vez de 0.9 VIRUS e Carolina Sobral apresentarem as suas coleções para a próxima estação. 0.9 VIRUS trouxe uma coleção inspirada na água, no homem, no magma e na natureza como causas e consequências das alterações que nos rodeiam. Destacam-se as camadas que retratam ondulações referentes à fluidez, ao efémero e ao esmorecer. Carolina Sobral inspirou-se em peças intemporais e numa atitude “work wear”, criando a coleção “Shift”, que pretende retratar um “guarda-roupa completo” para a mulher atual. Cores como o bege, o verde e o preto são predominantes, destacando-se azul e o amarelo.

A tarde já ia a meio quando Katty Xiomara apresentou a sua coleção onde acredita que os seres humanos estão mais conectados do que algum dia imaginaríamos. Esta coleção reflete assim uma pequena amostra de que as ligações pessoais importam e as ligações criativas enriquecem.

“At the beginning there was only Chaos, Night, dark Erebus, and deep Tartarus” foi o mote dado à coleção de Estelita Mendonça, que se baseia na tradição greco-romana. Caos refere-se a primeira entidade do universo, deus primordial do abismo, vazio ou do nada e até mesmo à explosão que originou o universo, sendo assim a mais velha das formas de consciência divina. O clash de materiais e cores, a anacrônica de padrões e texturas sugerem uma nova ideia de masculinidade. O uso irónico de padrões que nos remete para um passado próximo que apela à memória afetiva.

Ernest W.Baker encerrou o primeiro dia desta edição com uma coleção que tem como referência o círculo da Vida. Uma temporada inspirada pela juventude ou por um homem refletindo sobre a sua vida, às lições passadas de avô a neto, de geração em geração, às reflexões, às memórias e arrependimentos, aos erros e boas ações.

Amanhã segue-se mais um dia repleto de desfiles que começam a partir das 12H00 e que vão até às 20H30. Para que não perca nada do que se passa nesta edição, acompanhe tudo aqui!