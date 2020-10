Para a próxima temporada a designer apresenta uma coleção de sonhos. “Dreams” representa uma mulher que parece descansar num refúgio de ópio a sonhar por dias melhores.

A coleção foi parcialmente inspirada nas clientes da marca, ocupadas na sua vida ativa enquanto mantém o desejo de individualidade, beleza e expressão criativa através do vestir.

A designer quer passar uma mensagem de positivismo, para que possamos estar otimistas e reagir com boa energia ao que está a acontecer atualmente, apreciando tudo o que nos rodeia.

Com as suas peças, Sophia Kah espera contribuir para ajudar as mulheres a expressarem confiança em si mesmas e acreditarem nos seus sonhos.

Veja as propostas da designer para a próxima primavera/verão 21/22: