A designer Katty Xiomara acredita que hoje em dia os seres humanos estão mais conectados do que algum dia imaginaríamos. Mas questiona-se se não terá esta conexão, desconectada de tantas outras ligações tidas como naturais? Ironicamente a maravilhosa evolução digital foi mais rapidamente prevista por histórias distópicas do que utópicas. Ganhamos velocidade, amplitude e conhecimento, tornamo-nos globais e expansivos, contudo, fomos perdendo o verdadeiro contacto humano e a espiritualidade começou a materializar-se.

Esta coleção é uma pequena amostra de que as ligações pessoais importam e as ligações criativas enriquecem e a designer fez questão de provar isso mesmo com uma apresentação cheia de teatralidade, onde um look se transforma em vários.

Veja as imagens da coleção: