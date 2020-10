Nesta coleção o designer foca o seu ponto de partida no universo safari para uma abordagem urbana, contemporânea e com referências ao universo da moda masculina clássica.

As abordagens aos detalhes utilitários são apresentadas em diferentes tipos de peças como camisas clássicas, calças, coletes e agasalhos. A combinação de peças mais clássicas com peças mais casuais reflete uma mescla de estilos, que acaba por manter a assinatura de estilo da marca.

A paleta cromática ganha força com cores quentes, enquanto a componente gráfica aborda estampas com inspiração botânica, multicoloridas e estampados print nas peças denim. Nos materiais destacam-se os algodões com “toque de papel”.

Vejas as propostas do designer para a próxima primavera/verão 21/22: