Diretamente da plataforma Bloom, foi a vez de João Sousa e ARIEV partilharem a passerelle do Portugal Fashion para apresentarem as suas coleções para a próxima estação.

Para a próxima primavera/verão João Sousa traz-nos “Horizonte”, uma coleção inspirada no trabalho da bióloga Emma Camp, que mostra imagens chocantes, números assustadores e o desejo de mudar esta realidade que assombra mais de um terço da barreira de coral australiana. As peças apresentam uma fluidez nas formas e matérias como a leveza dos corais que se movem com as ondas do mar, os folhos e as camadas representam as formas que os corais criam entre si.

ARIEV destaca a cor para a próxima estação. As peças fluidas e os folhos são uma constante entre as peças que são combinadas com acessórios extravagantes.

Veja as propostas dos designers para a próxima primavera/verão 21/22: