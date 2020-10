O designer Estelita Mendonça apresentou a sua coleção de meanswear junto ao Rio, na Alfândega do Porto, num momento de inspiração e criatividade. Este designer é um exemplo de um jovem criador que, depois do tirocínio no projeto Bloom, consolidou a sua carreira e hoje pontifica no calendário principal do Portugal Fashion, como se verifica, de resto, nesta edição. Tem, inclusivamente, participado em vários eventos de moda internacionais com o endorsement do Portugal Fashion.

Veja as imagens da coleção: