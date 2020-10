0.9 Vírus inspira-se na água, no Homem, no magma e na natureza como causas e consequências das alterações que nos rodeiam e é com base nestas inspirações que cria a sua coleção para a próxima primavera/verão 21/22. Uma coleção marcada por uma possível mudança rumo à sustentabilidade e consciencialização do indivíduo.As peças, de formas e silhuetas distintas, conferem à coleção um aspeto descontraído e juvenil. Destacam-se as camadas que retratam ondulações referentes à fluidez, ao efémero e ao esmorecer. Estrutura através de cortes e utilização de matérias maioritariamente orgânicas e recicláveis - felpa, sarja e o denim em preto e tons de azul, alusivos ao poder e à exuberância perante os recursos. Prints a negro, que caracterizam as ondulações de óleo sobre a água cristalina.

Já Carolina Sobral, inspirada por peças intemporais e uma atitude “work wear”, cria uma coleção que pretende retratar um “guarda-roupa completo” para a mulher atual. É constituída por linhas clássicas, casuais e versáteis, que refletem a criatividade e a confiança da mulher moderna. Cores como bege, verde e preto são predominantes destacando-se ainda apontamentos de azul e amarelo. Mantendo a estética da marca, “SHIFT”, nome que deu à coleção, pretende apresentar-se funcional e prática para uma mulher sofisticada e contemporânea.

Veja as imagens das coleções: