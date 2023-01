Spa Breaks nos hotéis Vila Galé

A pensar na máxima 'Ano Novo, Vida Nova', os hotéis Vila Galé apostaram no lançamento de seis novos programas de bem-estar, intitulados Satsanga spa breaks, para que comece 2023 com um estilo de vida mais saudável e a cuidar de si.

Cada um destes programas, que variam entre tratamentos e massagens, podem ser desfrutados nos Satsanga Spa & Wellness e foram criados a pensar em necessidades muito específicas: Anti-stress (ideal para relaxar, desde 185€), Romântico (ideal para um momento a dois, desde 342€), Beleza (ideal para cuidar da sua pele, desde 228€), Equilíbrio (ideal para repôr energias, desde 223€) e Detox (ideal para eliminar toxinas, desde 199€). Existe ainda a opção de cada cliente criar um programa personalizado e feito à sua medida, batizado de 'Só Para Mim' (preço sob consulta).

Com a duração de dois a cinco dias e disponíveis em todas as unidades dos Vila Galé, à exceção do Vila Galé Douro Vineyards e Vila Galé Porto Ribeira, cada um dos Satsanga spa breaks inclui acesso ao Circuito de Águas da unidade hoteleira, onde poderá desfrutar da piscina dinâmica, Sauna, Banho Turco e piscina de hidromassagem, e termina com o Ritual do Chá.

Todos aqueles que quiserem experimentar outros tratamentos para além dos spa breaks têm direito a um desconto de 20% e se ficar hospedado numa destas unidades tem direito a uma tarifa especial mediante disponbilidade.

Para mais informações, clique aqui.

Ginásio Active by Serenity

Se está à procura de um ginásio num espaço exclusivo sem ter que sair de Lisboa, deve conhecer a marca portuguesa de fitness ACTIVE by Serenity.

Localizado no Hyatt Regency Lisboa, em Belém, este espaço conta com um ginásio equipado com a última geração de máquinas Technogym, duas salas de aulas de grupo onde poderá experimentar diversas modalidades e com o acompanhamento de profissionais especializados nas áreas de fitness e nutrição.

Com uma mensalidade a partir dos 75€ por mês, uma das suas mais-valias são os seus serviços e espaços diferenciadores. Para além de estar aberto 24 horas, todos membros têm acesso ao Oásis Termal do Serenity – The Art of Well Being onde é possível desfrutar de sauna, banho turco, jacuzzi, fonte de gelo, duches sensoriais, piscina interior aquecida e área de relaxamento.

Todos os espaços do ACTIVE by Serenity contam com luz natural, jardim e vista para o rio sendo ainda possível desfrutar de uma refeição no restaurente do ginásio, o ZEST, onde poderá encontrar opções saudáveis, feitas com ingredientes locais frescos e ideais para pós-treino.

Para mais informações, clique aqui.