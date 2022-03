O Nike Air Max Day comemora-se na JD no dia 26 de março, nesse dia serão apresentadas novidades especiais e novos lançamentos do modelo icónico da Nike, que se tornou uma das referências do streetwear.

Destaque para duas grandes estreias, as Nike Air Max Dawn e as Nike Air Max 90 Terrascape, que chegam finalmente às lojas JD.

Homenagem ao Retro

As Nike Air Max Dawn pegam no estilo running e atualizam-no para umas sapatilhas modernas, prontas para serem usadas em qualquer lado, este novo modelo combina vibes retro com detalhes de um design moderno.

Carregadas de ADN, as Air Max Dawn têm pelo menos 20% do seu peso total construído a partir de materiais reciclados. A parte superior é feita em têxtil e camurça sintética.

Nike Air Max Dawn créditos: JD Sports

As linhas de design são uma homenagem ao look original, com uma variedade de cores e tamanhos para homem e júnior que estão disponíveis em todas as lojas da JD e custam entre os 80 e 115 €.

Inspiradas nos anos 90

As sapatilhas Nike Air Max 90 Terrascape são um must have em qualquer closet, conferindo um look urbano a qualquer outfit. Com origem no estilo OG, estas sapatilhas são construídas com pelo menos 20% do seu peso em material reciclado.

As Terrascape estão carregadas de ADN de running, dado o seu amortecimento incomparável. Sem parar por aí, o novo design contém ainda borracha translúcida para passos ultra-estáveis.

Nike Air Max 90 Terrascape créditos: JD Sports

Mantendo-se fiel às suas raízes, a lendária sola Waffle usa salpicos feitos em Nike Grind para uma aparência única que garante uma fantástica aderência.

Este modelo é finalizado com o logo Swoosh, que começa nas laterais e se estende até ao calcanhar, formando assim uma aba. Os modelos estão disponíveis em todas as lojas da JD e custam 150€.