Se é fã de ténis, de certeza que já se deve ter cruzado com os New Balance 740 que, nos útimos meses, têm vindo a surgir dentro e fora das redes sociais.

Este modelo, que chegou pela primeira vez ao mercado durante os anos 2000, foi desenhado a pensar nos adeptos de running que precisavam de conforto e máxima performance durante os seus treinos.

Passados mais de 10 anos, este modelo unissexo de look retro e old school voltou para ficar. Em termos estéticos, esta novidade destaca-se pelos seus detalhes em malha respirável perfurada que surgem combinados com várias aplicações diagonais em sintético que revestem o modelo.

Para além do icónico N da marca, os 740 integram uma entressola ABZORB de cor branca e vários detalhes refletores em prateado que lhe dão um toque mais moderno e trendy.

Esta temporada, a marca lançou quatro combinações de cores complementares e contrastantes para adicionar à sua coleção de ténis: cinzento escuro/prateado, castanho/creme, cinzento claro/branco/prateado e branco/creme/castanho.

Os ténis New Balance 740 (PVP: 120,00€) já estão à venda em exclusivo nas lojas JD Sports ou online.