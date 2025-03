Em conversa com o SAPO Lifestyle, José Pérez, diretor do Iberian Sports Retail Group (ISRG), explica que o evento, que teve lugar na Sport Zone Colombo, serviu para "aproximar a loja da comunidade de corredores".

Segundo José Pérez, que é também corredor, "Lisboa é uma cidade com uma forte cultura de running". Assim, a ação procurou reforçar o compromisso da marca com este segmento.

A escolha da Adizero para o evento não foi ao acaso. Desenhada para otimizar velocidade, conforto e resistência, a recente linha da marca alemã combina tecnologia de ponta com um design inovador.

"Esta linha foi desenvolvida com a colaboração de atletas de elite”, explica Pérez. "Combina tecnologia de ponta para maximizar a velocidade e reduzir o impacto em cada passada", acrescenta.

"Modelos como o Adizero Adios Pro 3, Takumi Sen e Prime X incorporam a espuma Lightstrike Pro, que proporciona maior retorno de energia, e as placas de carbono EnergyRods, que garantem estabilidade e propulsão", exemplifica. "Além disso, o design aerodinâmico e os materiais ultraleves tornam esta linha uma referência tanto para corredores amadores como para atletas profissionais", conclui.

Margarida Santos Margarida Santos, embaixadora da Adidas, com o modelo Adizero Boston créditos: Divulgação

Com opções em várias cores e estilos, as sapatilhas procuram elevar a performance a um outro nível.

Conforme o diretor, o "The Speed Experience", que teve como mote "Run Beyond Limits" (correr para lá dos limites em tradução livre), serviu igualmente para demostrar como "a escolha do calçado certo pode influenciar o desempenho e a experiência na corrida".

"Como corredor, estou ciente de que a tecnologia das sapatilhas pode ter um impacto direto no desempenho e na prevenção de lesões", afirma. "A linha adidas Adizero incorporou materiais ultra-leves, entressolas reactivas e tecnologias como a Lightstrike Pro, que maximizam o retorno de energia e reduzem o impacto", comenta. "Para os corredores, isto traduz-se numa maior eficiência e conforto, quer estejam a treinar ou a competir".

Com o objetivo de tornar a "The Speed Experience" num evento de referência no mundo do running, a ativação contou com a participação dos atletas Susana Godinho e Rui Pinto, dos influenciadores Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio e dos embaixadores da marca Margarida Santos e Francisco Rebola.

Durante o evento, existiram momentos de conversa e troca de experiências créditos: Divulgação

"O futuro das experiências personalizadas no desporto é realmente entusiasmante e a tendência para a personalização está apenas a começar", comenta o diretor. "À medida que a tecnologia avança, as marcas estão a adotar novas formas de se ligarem aos utilizadores e a melhorar a sua experiência com a marca e os produtos de uma forma muito mais profunda e adaptada às suas preferências", finaliza, reforçando que a "tecnologia está também cada vez mais presente no desenvolvimento de lançamentos de novos produtos e até na forma como praticamos desporto".

"Os avanços na análise também desempenharam um papel fundamental, permitindo-nos antecipar lesões ou tomar decisões mais informadas sobre produtos, treino, descanso", menciona ainda, defendendo que "o futuro do desporto será marcado pela integração de tecnologias que irão transformar e melhorar as experiências personalizadas".

Deste modo, o responsável pelo grupo que detém a Sport Zone avança que a loja de retalho desportivo, que procura tornar o desporto mais acessível, encontra-se a trabalhar para ficar alinhada a esta tendência, "dando prioridade ao desenvolvimento de ativações de marca com produtos que tenham valor acrescentado para o cliente e que, através de uma ideia criativa e de uma estratégia omnicanal, aproximem o consumidor das novas tecnologias de utilização do produto".