A nova loja mantém a ampla oferta de produtos desportivos que caracteriza a marca, com opções para Mulher, Homem e Criança e para modalidades como Running, Outdoor, Fitness, Futebol, Natação e Desportos de Raquete, incluindo ténis e padel. Além disso, o espaço conta com uma secção dedicada ao ciclismo e máquinas de ginásio. O design da loja foi pensado para proporcionar uma experiência de compra mais intuitiva e interativa.

Entre as novidades, destaca-se a introdução de projeções no solo para auxiliar na orientação dos clientes, um visual mais clean e moderno, e diversas experiências exclusivas, como a zona de personalização de t-shirts de futebol e o serviço Click & Collect, que permite a recolha rápida e conveniente de encomendas realizadas online.

Para tornar a experiência de compra ainda mais dinâmica, os clientes terão ainda a oportunidade de participar em desafios interativos, como o saltómetro, onde podem medir a altura do seu salto, e o pull-up challenge, um teste de resistência que desafia os participantes a aguentar 60 segundos. Estes desafios permitem ganhar descontos e vantagens exclusivas na loja.

Além das novidades no design e experiência de compra, a Sport Zone reforçou a equipa com 28 novas contratações para garantir um atendimento ainda mais especializado e personalizado, lê-se em comunicado. Com este reforço, a Sport Zone assegura que os clientes recebem o suporte adequado em todas as necessidades desportivas, com a ajuda de profissionais qualificados e apaixonados pelo desporto.

" Queremos ser mais do que um ponto de venda de artigos desportivos; queremos ser um verdadeiro friendly coach para todos os que vivem o desporto", Rosa Catalão, communications specialist da cadeia desportiva. "Esta nova loja traduz esse compromisso, combinando tecnologia, conveniência e um atendimento especializado para oferecer uma experiência diferenciadora a quem nos visita".

Com esta renovação, a Sport Zone reafirma a sua posição como uma referência no setor desportivo, apostando na inovação e na experiência omnicanal para continuar a acompanhar os seus clientes em todas as suas necessidades desportivas. Entre as marcas disponíveis, destacam-se referências internacionais como Nike, adidas, Puma, Fila, New Balance, Asics, Columbia e Reebok, bem como as marcas próprias da Sport Zone: Doone, Silver, UP e Ipso.