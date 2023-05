Se é cliente habitual do cabeleireiro Sanjam e costuma frequentar o Centro Vasco Gama com alguma regularidade, então temos boas notícias para lhe dar.

Entre 26 e 27 de maio, todos os clientes que passarem pelo stand da rede de cabeleireiros vão ser surpeendidos com três ofertas muito especiais: um book de vales com descontos e promoções para serem utilizados ao longo do ano, 50% de desconto em cartão em todos os serviços do salão e penteados gratuitos.

Estas ofertas são válidas para os visitantes que passarem pelo Sanjam, localizado no piso 0, nos seguintes horários: entre as 11h00-15h00 e as 16h00 - 20h00. É de destacar que a oferta de penteados é válida apenas para quem for atendido em exclusivo no stand da marca.